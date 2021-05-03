2 Mayıs 2021 reyting sonuçları: Pazar dizilerinin reyting sıralaması

03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:19 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:19

Pazar akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar belli oldu. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen 2 Mayıs 2021 reyting sonuçları reklam verenler ve yapımcılar tarafından da merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 2 Mayıs 2021 reyting sonuçları

Pazar akşamı Tv8'de Survivor, TRT 1'de Teşkilat, Star Tv'de Menajerimi Ara ve FOX Tv'de Kefaret dizisi yayınlandı.

2 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

2 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilat, ikinciliği Teşkilat özet, üçüncülüğü Survivor aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Teşkilat (Özet) yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 TESKILAT (OZET) TRT 1

3 SURVIVOR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 KEFARET FOX

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 TESKILAT (OZET) TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 MAVERA TRT 1

6 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 KEFARET FOX

Teşkilat 9. bölüm full izle!

Kefaret 24. bölüm tek parça izle!