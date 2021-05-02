02 Mayıs 2021 Pazar 20:45 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 20:45

Kefaret 24. bölümüyle ekrana geldi. FOX Tv'de yayınlanan Kefaret 24.bölümde Sude'nin akrabası olduğunu iddia eden biri Sude'yi Zeynep'ten ayırmak için yeni adımlar atar. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dizi Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır. Kefaret 24. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız.

KEFARET 24. BÖLÜM FULL İZLE

Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

KEFARET 24. BÖLÜM ÖZETİ

FOX Tv'de yayınlanan Kefaret dizisinin Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümünde Zeynep ile Sinan balayında aşk tazelerler.

Arzu, Ahmet'in evinde kendine çizilen sınırların dışına çıkarak Elif'i görebilmek için büyük bir risk alır.

Münevver, Kadir ile aynı yastığa baş koymakta zorlanır. Alp, Meltem'i ailesiyle tanıştırmaya karar verir.

Kefaret 24. bölümde Sude'nin akrabası olduğunu iddia eden biri Sude'yi Zeynep'ten ayırmak için yeni adımlar atar.

Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

KEFARET KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti.

Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.

Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar. Bir fazlasıyla!