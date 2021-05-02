BİM'de bu hafta neler var? BİM 4 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu!

02 Mayıs 2021 Pazar 15:32 - Güncelleme: 02 Mayıs 2021 Pazar 15:32

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Salı farklı türde ürünlerde sürpriz indirimler var. Mayıs ayının ilk kataloğu olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta daha farklı ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecekBİM'de bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler arasında; Toka çeşitleri, iç çamaşırı, saç boyası seti, bakım kremleri, kolye, duş jeli ve makyaj aynası uygun fiyattan satılacak. İşte BİM'de bu haftanın fırsat ürünleri.

BİM 4 MAYIS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda kişisel bakım kapsamında ürünler yer alıyor.

BİM'de bu hafta kişisel bakım için gerekli malzemeler geniş yer kaplıyor.

BİM 4 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Organizer, ponza taşı, lif ve keseden oluşan Küvet Organizerli Banyo Seti 14,90 TL, Tırnak makası, törpü gibi ürünlerin yer aldığı Solingen Seyahat Seti 16,90 TL, Boya Seti 7,50 TL. 3'ü 1 Arada Makyaj Fırçası 19,90 TL, Eğimli Ayak Törpüsü 7,90 TL. Konjac Makyaj Temizleme Süngeri 10,90 TL. Yeşim Taşı Yüz Masaj Aleti 16,90 TL, Yüz Temizleme Fırçası 12,90 TL. Diadermine 150ml Yüz Temizleme Köpüğü 21,90 TL fiyatla satılacak.

BİM'in Salı günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki kişisel bakım ürünleri bu kadarla da kalmıyor. Diadermine 400ml Biome Micellar Su 21,90 TL. Nivea 50ml Kırışıklık Karşıtı Yüz Bakım Kremi 29,90 TL. Garnier 150ml Kömür Peeling 24,90 TL. Dermokil 3x15ml Cilt Maskesi 9,90 TL. Sleepy 3×20 adet Makyaj Temizleme Mendili 11,90 TL. Goolden Rose Dramatic Maskara 19,90 TL.

Ayak Bakım Maskesi 8,90 TL. 3'lü Oje Seti 13,90 TL. Angie 250ml Vücut Spreyi 15,90 TL. Cire Aseptine 150ml Ayak Bakım Kremi 7,90 TL. Dushy Parfüm Serisi 500ml Duş Jeli 9,90 TL. Orkid 36'lı Hijyenik Ped 15,90 TL. Orkid 26'lı Hijyenik Ped 15,90 TL. Orkid 48'li Günlük Ped 12,50 TL.

Ayrıca bu hafta Solingen Seyahat Seti 16,90 TL, Golden Rose Velvet Matte Lipstick 16,90 TL. Golden Rose Terracota Mini Allık 17,90 TL ve Boya Seti 7,50 TL'den satışa çıkıyor.

Bim kataloğunda kişisel bakım ürünlerinin yanında şıklığınıza katkı sağlayacak aksesuar ve takı çeşitleri de yer alıyor. Hayat Ağacı Figürlü Küpe 7,90 TL. Hayat Ağacı Figürlü Kolye 9,90 TL. İncili Çıt Çık Toka 6,90 TL. İncili Şerit Toka 6,90 TL. İnci Taç 9,90 TL. İncili Yazılı Toka 6,90 TL. Ağaç Figürlü Takı Standı 12,90 TL. Organizer Makyaj Aynası 29,90 TL.

BİM 4 Mayıs 2021 Salı gününden itibaren geçerli olacak Bim Aktüel Kataloğu içerisinde yer alan fırsat ürünleri sırasıyla şöyle...

Boya Seti 7,50 TL

Makyaj Fırçası 19,90 TL

Solingen Seyahat Seti 16,90 TL

Yeşim Taşı Yüz Masaj Aleti 16,90 TL

Dermokil 3×15 ml Cilt Maskesi 9,90 TL

Nivea 50 ml Yüz Bakım Kremi 29,90 TL

Garnier 150 ml Kömür Peeling 24,90 TL

Golden Rose Maskara Dramatic 19,90 TL

Naturalove Yüz Temizleme Fırçası 12,90 TL

Golden Rose Terracota Mini Allık 17,90 TL

Golden Rose Velvet Matte Lipstick 16,90 TL

Konjac Makyaj Temizleme Süngeri 10,90 TL

Rituel De Beaute Ayak Bakım Maskesi 8,90 TL

Diadermine 400 ml Biome Micellar Su 21,90 TL

Minisium Küvet Organizerli Banyo Seti 14,90 TL

Diadermine 150 ml Yüz Temizleme Köpüğü 21,90 TL

Sleepy 3×20 Adet Makyaj Temizleme Mendili 11,90 TL

Oje 3'lü Set 13,90 TL

Naturalove İnci Taç 9,90 TL

Eğimli Ayak Törpüsü 7,90 TL

Dushy 500 ml Duş Jeli 9,90 TL

Orkid 48'li Günlük Ped 12,50 TL

Orkid 36'lı Hijyenik Ped 15,90 TL

Orkid 26'lı Hijyenik Ped 15,90 TL

Ağaç Figürlü Takı Standı 12,90 TL

Hayat Ağacı Figürlü Küpe 7,90 TL

Hayat Ağacı Figürlü Kolye 9,90 TL

Misss Coco 5'li Kadın Slip 19,90 TL

Angie 250 ml Vücut Spreyi 15,90 TL

Naturalove İncili Şerit Toka 6,90 TL

Naturalove İncili Yazılı Toka 6,90 TL

Naturalove İncili Çıt Çıt Toka 6,90 TL

Misss Coco 2'li Bato Kadın Slip 12,90 TL

Misss Coco 3'lü Desenli Kadın Slip 14,90 TL

Naturalove Organizerli Makyaj Aynası 29,90 TL

Cire Aseptine 150 ml Ayak Bakım Kremi 7,90 TL