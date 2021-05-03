A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? A101 6 Mayıs 2021 kataloğu yayınlandı!

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:03 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:03

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü için hazırlanan indirim kataloğu yayınlandı. A101 6 Mayıs 2021 kataloğunda bu hafta; Kahve makinesi, Nostaljik pikap, Dikiş makinesi, elektrikli süpürge, cam su ısıtıcı ve döküm tencere çeşitleri dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Anneler Günü için birçok hediyelik ürün yer alıyor. Peki A101'e bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA...

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. İşte A101 aktüel ürünler indirim listesi...

Bu hafta A101 kataloğunda uygun fiyata birçok mutfak eşyası Buzdolabı, televizyon, cep telefonu, Dik süpürge, Buhar İstasyonlu Ütü, kahve makinesi gibi ürünler yer alıyor. İşte A101 6 Mayıs 2021 kataloğundaki indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta sürpriz ürünler yer alıyor. A101 kataloğunda bu hafta; elektrikli ev aletlerinden mutfak ihtiyaçlarına, züccaciyeden mobilyaya, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar yüzlerce ürün, indirimli fiyatla satışa sunulacak.

A101 kataloğunda bu hafta elektronik ürünler büyük avantajlarla geliyor. A101 aktüel ürünlerde bu hafta; Arzum Nuvo Saç Maşası 89,95 TL, Arzum Nuvo Saç Düzleştirci 179 TL, Arzum Violet Epilasyon Aleti 119 TL, Flavel Türk Kahvesi Makinesi 999 TL, Kiwi Cam Su Isıtıcı 99,95 TL, Piranha Bluetooth Nostalji Pikap 249 TL,

Toshiba 55V5B63DT 55" Ultra HD Smart Led Tv 4.299 TL, Onvo OV42250 42" Full HD Android Smart Led Tv 2.199 TLü, Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL, Haylou Solar Akıllı Saat 199 TL, Piranha Kablosuz Klavye 49,95 TL, Piranha Smart Tv Akıllı Kumanda 59,95 TL, Piranha Karaoke Mikrofon 59,95 TL, GoSmart 32 GB Smart USB Bellek 29,95 TL olarak satışa sunulacak.

Beyaz eşyalar arasında; SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 1.899 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 769 TL, Singer Dikiş Makinesi 649 TL, Samsung Mikrodalga Fırın 599 TL, Altus Buhar İstasyonlu Ütü 539 TL, Arzum Mixtech Multi Blender Set 329 TL, Arzum Cleancompact Cyclone Süpürge 599 TL'den yer alacak.

A101 indirim kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında züccaciye ürünleri de geniş yer alıyor. A101'in bu haftaki ilk dikkat çeken aktüel ürünü Güral Porselen 36 Parça Kahvaltı Seti oluyor. A101'de bu hafta Güral Porselen 36 Parça Kahvaltı Seti için 449,95 TL fiyatla satışa sunuşacak.

A101 6 Mayıs 2021 kataloğundaki aktüel ürünlerin arasında; Güral Porselen 36 Parça Kahvaltı Seti 449,95 TL, Kütahya Porselen Tekli Porselen Ürünler 5,95 TL, Papatya Kahvaltılık 59,95 TL, Yemek Kaşığı / Çatalı 4,95 TL, Tatlı Kaşığı / Çatalı 3,95 TL, Çay Kaşığı 2,95 TL, Nehir Servis Gereçleri 17,50 TL, Hascevher Buse 8 Parça Çelik Tencere Seti 299,95 TL, Aksu Döküm Tava 26 cm 109,95 TL, Aksu Döküm Basık Tencere 24 cm 149,95 TL, Aksu Döküm Kek Kalıbı Çeşitleri 79,95 TL,

Aksu Sahan Seti 3'lü 169,95 TL, LAV Çay Seti 12 Parça 29,95 TL, LAV Meşrubat Bardağı 345 cc 4,50 TL, LAV Kahve Yanı Su Bardağı 140 cc 2,95 TL, LAV Kahvaltı Tabağı 195 cc 3,50 TL, LAV Tatlı Kasesi 3,50 TL, LAV Saklama Kabı 240 cc 3,50 TL, LAV Şekerlik 255 cc 5,95 TL, LAV Kavanoz 1400 cc 11,50 TL, LAV Kapaklı Şişe 1200 cc 12,95 TL, Keramika Anneler Günü Çerezlik 5,95 TL,

Keramika Anneler Günü Kupa Çeşitleri 6,95 TL, Yuvarlak Metal Kutu Çeşitleri 2'li 15,95 TL, Ayaklı Kapaklı Cam Şekerlik 24,95 TL, Dik Kenarlı / Desenli Cam Tabak 3,50 TL

A101'in bu haftaki kataloğunda Çoklu Resim Çerçevesi Çeşitleri 10,95 TL, Juno ABS Kabin Boy Valiz 74,95 TL, Juno ABS Orta Boy Valiz 84,95 TL, Juno ABS Büyük Boy Valiz 94,95 TL'den müşteriye sunulacak.