ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 5 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu!

03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:38 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:38

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler, Mayıs ayının 11'ine kadar raflarda bulunacak. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler arasında Emaye çaydanlık, Emaye derin tencere, Paşabahçe çay seti gibi birçok ürün uygun fiyata satılacak. ŞOK'ta Mayıs ayının ilk Çarşamba kampanyasında yaklaşan Anneler Günü için de hediyelik aktüel ürünlere yer verildi. Ayrıca Ramazan Bayramı kapsamında çikolata ve şekerlemeler de ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Esse markalı Speedplus Seramik Tabanlı Ütü 169 TL, Ultimate Emaye Çaydanlık 159 TL, Ultimate Emaye Derin Tencere 26 cm 149 TL fiyatla satışa sunulacak. Delta Pearl Orta Boy Çaydanlık 149 TL, Akdeniz markalı 26 cm Döküm Tava 99 TL, 24 cm Döküm Derin Tencere 129 TL, 26 cm Döküm Basık Tencere 129 TL olacak.

Şok 5 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında mutfak ekipmanları, züccaciye ve Anneler Günü özel ürünleri yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında; Paşabahçe markalı ürünlerden 12 parça Çay Seti 39,95 TL, 3'lü Su Bardağı 3'lü 16,95 TL, 1260 cc Pembe Kapak Sürahi 16,95 TL, 19,5 cm Pasta Tabak 9,99 TL, 26 cm Servis Tabak 12,95 TL ve 22 cm Çukur Tabak 12,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

BİM 4 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var? ŞOK Aktüel Ürünler kampanyasında bu hafta Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi 279 TL, Sinbo Çelik Çay Seti 169 TL, APPRO Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 109 TL, Braun 1173 Epilasyon Cihazı 169 TL ve Raks Saç Düzleştirici 59,90 TL fiyatla satışta olacak.

Şok Anneler Günü özel sayısında bu ve bunun gibi pek çok mutfak ürününde indirim sunuyor. Sayfa devamında Soft Touch Dalgalı Tepsi 9,99 TL'den, Yuvarlak Metal Baharatlık 12,95 TL'den, Dikdörtgen Metal Saklama Kabı 3'lü 34,95 TL'den sizlerle oluyor. Homend Pottoman Türk Kahvesi Makinesi 279 TL fiyatıyla satışa çıkarken Sinbo Çelik Çay Seti 169 TL'den alıcı bekliyor.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda 6 parça Titiz Bıçak Seti 59,90 TL, Soft Touch Dalgalı Tepsi 9,99 TL, Yuvarlak Metal Baharatlık 12,95 TL. 3'lü Dikdörtgen Metal Saklama Kabı 34,95 TL, Orkide Saksı Çiçeği 29,90 TL, Afrika Menekşesi 8,90 TL, Kadın Düğmeli Pijama Takımı 49,95 TL. Çift Kişilik Pike Takımı 119 TL, Polaris Comfort Kadın Ayakkabı 59,90 TL ve Gezer Kadın Comfort Terlik 29,95 TL fiyatla satışta olacak.

ŞOK'ta bu hafta 25 TL üstü alışveriş kampanyasında 5 - 11 Mayıs tarihleri arasında 1950 ml Omo Siyahlar İçin Sıvı Deterjan fiyatı 25 TL olacak.