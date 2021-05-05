BİM'de bu hafta neler var? BİM'in cuma kataloğu erken satışa çıktı! BİM 5 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu

05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:57 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:57

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri yayınlanan aktüel ürünleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu hafta Anneler Günü için sayısız üründe sürpriz indirimler var. Bu hafta Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü satışa sunuldu. Tam kapanma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yeni market kararı doğrultusunda Cuma gününden sonra aktüel ürünlerin satışı durdurulacak. BİM'de bu hafta neler var?

BİM'in bu hafta Cuma günü satılacak olan aktüel ürünleri, erkenden satışa sunuldu. Çarşamba günü raflarda yerini alan BİM aktüel ürünlerde bu hafta; 6 kişilik rölyefli porselen takımı, kahve makinesi, Çay makinesi, tv ünitesi ve dikiş makinesi gibi ürünler uygun fiyattan satılacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri.

BİM 5 MAYIS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta Pazar Günü kutlanacak olan Anneler Günü için çok sayıda züccaciye ürünü, elektrikli ev aleti, dekoratif ürünler ve tekstil ürünlerin yanında minikleri sevindirecek çok sayıda oyuncak çeşidi yeni indirim döneminde Bim market müşterilerinin beğenisine sunuluyor.

BİM'de bu hafta; Lambader, Modern Bench, Pencere Dekorlu Gold Ayna, Tüy Dekoratif Biblo 3'lü, Chester Metal Tabure, Aynalı Metal Zigon Sehpa 2'li, Decolove Tv Ünitesi, Çam Ağacı Şeklinde Membran Raf, Fakir Saç Kurutma Makinesi, Prizma Ayaklı Vazo - Saksı 2'li, Schwartz Saç Kesme Makinesi, Fakir Carina Saç Düzleştirici, Philips Powerlife Buharlı Ütü, Kadın Güpürlü Pijama Takımı, ABS Valiz Çeşitleri, Casio Retro Kol Saati ve çok daha fazlası yer alıyor.

BİM'de bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta yayınlanan aktüel ürünleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu hafta Anneler Günü için hediyelik eşyaların yanı sıra, çocuklar için de sayısız üründe sürpriz indirimler var.

Kütahya Porselen Rölyefli Porselen Yemek Takımı 119 TL. Lava 22cm Döküm Tencere 199 TL. Lava 28cm Yuvarlak Döküm Izgara Tavası 99,90 TL. Chef's Granit Efektli Krep Tavası 29,90 TL. Bakalit kulp ve tepeye sahip, 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş chef's Mini Boy Çaydanlık 99 TL. Fakir 500ml hacimli hazneye sahip İpli Doğrayıcı 69,90 TL. Yağ Süzgeci 4,50 TL. Sebze Meyve Koruyucu 7,90 TL. Sarımsak Ezici 7,90 TL.

BİM'de bu hafta satılacak olan aktüel ürünlerde zücaciye kapsamında yeni ürünler bulunuyor.

Chef's Tek Fiyat Bıçak çeşitleri 11,50 TL. Lav 6'lı Ayaklı Tatlı Kasesi 32,50 TL. Lav 3'lü Uzun Meşrubat Bardağı 11,90 TL. Lav 6'lı Derin Çay Bardağı 14,90 TL. Toplam 7 parçadan oluşan Casilda Home Çerezlik Set 26,90 TL. Casilda Home 2'li Mercan Desenli Yuvarlak Salata Kasesi 24,90 TL. Casilda Home 2'li Mercan Desenli Kayık Tabak 24,90 TL.

Paşabahçe 6'lı Altın Yaldızlı Gaia Meşrubat Bardağı 39,90 TL. Paşabahçe 4'lü Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 24,90 TL. Paşabahçe Aurora Çay Seti 35,90 TL. Paşabahçe 6'lı Altın Yaldızlı Gaia Su Bardağı 39,90 TL. Paşabahçe Yağlık Sirkelik 12,90 TL. Paşabahçe Borcam KAse 27,90 TL. Paşabahçe Borcam Tepsi 27,90 TL. Borcam Baton Kek Kalıbı 15,90 TL.

Abdullah Efendi Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi 269 TL. Çelik uç ve bıçaklara sahip, mikser aparatlı, AC motorlu ve 4 yıl garantili Chef's Pro Blender Seti 179 TL.

Otomatik kapanma özellikli, susuz çalışmaya karşı koruma sistemli, renk değiştiren ışıkları ile dikkat çeken, 2 yıl garantili Heifer Işıklı Kettle 99,90 TL. Çıkarılabilir çay süzgeçli, kilitlemeli gövde kapağına sahip, 2 yıl garantili Fakir Chaiwan Çay Makinesi 219 TL. Çift duvar vakum yalıtımlı, ısı kaybetmeyi önleyen sızdırmaz kapaklı, ömür boyu garantili Stanley Termos 259 TL.

Su damlatmama özellikli, şok buhar, devamlı buhar, dikey buhar gibi özellikleri ile dikkat çeken, 2 yıl garantili Philips Powerlife Buharlı Ütü 269 TL, Schwartz Dikiş Makinesi 499 TL.

Fakir Erkek Bakım Seti 199 TL. Kiwi Dönen Başlıklı Diş Fırçası 59,90 TL. Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti 34,90 TL. Polosmart Vakumlu Siyah Nokta Temizleyici 59,90 TL. Schwartz Saç Kesme Makinesi 99,90 TL. Schwartz Kulak Burun Kılı Alam Cihazı 22,90 TL. Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 99,90 TL. Fakir Carina Saç Düzleştirici 69,90 TL. Bim 7 Mayıs 2021 aktüel kataloğunda yer alan kampanyalı ürünler arasında en dikkat çekici ürünler ise dekoratif ürünler. 2'li Prizma Ayaklı Vazo-Saksı 119 TL.

Çam Ağacı Şekline Membran Raf 75 TL. D Şeklinde Membran Raf 39,90 TL. Decolove TV Ünitesi 249 TL. Şapka, gold renk parlak pvc üzeri kadife kumaş kaplamalı, 3 metre uzunluğunda kabloya sahip Lambader 189 TL.

Krom renk kapitoneli döşeme kumaşlı, 2 yıl garantili Modern Bench 229 TL. 5mm mdf den imal edilmiş Pencere Dekorlu Gold Ayna 99,90 TL. Antrasit renk kapitoneli kumaş döşemeye sahip Chester Metal Tabure 199 TL. 3'lü Tüy Dekoratif Biblo 69,90 TL. 2'li Aynalı Metal Zigon Sehpa 199 TL.

Büyük Boy ABS Valiz 119 TL. Casilda Home Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 59,90 TL. Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı 99,90 TL. Güpürlü Kadın Pijama Takımı 49,90 TL. Viskon Kadın Pantolon 29,90 TL. Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 29,90 TL. Casilda Home 2'li Mutfak Havlusu 12,90 TL, Kadın Sandalet 29,90 TL. Kadın Tokalı Terlik 24,90 TL. Erkek Terlik 19,90 TL. Erkek Spor Ayakkabısı 39,90 TL. Deri Erkek Kemer 26,90 TL. Decolove Metal Askı 14,90 TL. Kadın Çanta Cüzdan 29,90 TL'den satışa sunulacak.

Baskılı Çocuk Tişört 9,90 TL. Kız Çocuk Abiye Elbise 49,90 TL. Erkek Çocuk Baskılı Polo Yaka Tişört 14,90 TL. Çocuk Spor Ayakkabı 34,90 TL. Farklı figürlerde Pullu Çocuk Çanta 15,90 TL. Kız Çocuk Çantalı Jile Elbise 24,90 TL. Kız Çocuk Tül Etekli Elbise 19,90 TL. Kız Çocuk Tüllü Etek 12,90 TL. Farlı renklerde Taç Toka Kombin Set 3,95 TL. Kız Çocuk Taşlı Sandalet 24,90 TL. Kız çocuk Yanı Simli Tayt 16,90 TL. Nakışlı Çocuk Şapkası 14,90 TL.

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