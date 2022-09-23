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Dizi

22 Eylül 2022 Perşembe reyting sonuçları: Camdaki Kız, Mahkum ve Aldatmak reyting sıralaması

22 Eylül 2022 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Mahkum, Sosyete Şaban, Masterchef Türkiye ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi izleyiciyle buluştu. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 22 Eylül 2022 reyting sonuçları

23 Eylül 2022 Cuma 09:41 - Güncelleme:
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22 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı ATV'de Aldatmak, Fox TV'de Mahkum, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Camdaki Kız, TRT 1'de Sosyete Şaban, Star Tv'de Duy Beni ve Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ekrana geldi. Peki Perşembe reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 22 Eylül 2022 Perşembe reyting sıralaması

22 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada Show TV'de yayınlanan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi", 2. sırada ATV'de ekrana gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" 3.sırada "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" yer aldı.

22 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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