Camdaki Kız dizisinin 49. bölümü izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın 49. bölümünde Selen, Nalan'ı bildiklerini açıklamakla tehdit ederken Nalan'ın başına daha büyük bir olay gelir. Nalan ile Hayri odada konuşurken Feride gelir. Nalan annesine yakalanacak mı? Camdaki Kızı dizi 49. bölümü full izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube linki haberimizde.

CAMDAKİ KIZ 49. BÖLÜM İZLE (KANAL D)

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor. Camdaki Kızı dizi 49. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZI DİZİ 49. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, perşembe günleri Kanal D'de...

CAMDAKİ KIZ DİZİSİNİN 49. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini konu alan dizisi "Camdaki Kız" yeni sezonun ilk bölümü ile ekrana geldi.

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın 48. yeni bölümünde Sedat'ın hapishanede görmeye daha fazla dayanamayan Rafet, Cana'ya gider. Alp'in şikayetini geri çekmesi için hem Rafet hem Cana hem de Feride dört bir koldan uğraşmaktadır.

NALAN'A BIRAKILAN NOT GIZEMINI KORUYOR

Nalan'a notu bırakan kişi gizemini korurken; bu not Hayri ile gizli görüşmelerine de vesile olur.

NALAN BÜYÜK PANIK IÇINDE!

Selen, Hayri ile Nalan'ı gördüğünü söyler. Nalan Rafet ve Feride'nin duymasından endişe ederek büyük bir panik içine girer.

Bu olayı fırsat bile Cana'da Feride'ye laf sokar. Hayri ise Nalan'ı yaşananlardan sıyırmaya çalışmaktadır. Nalan olayın üstünü kapatabilecek mi?

Gülcihan'ı affedemeyen Rafet ise ondan ayrılma konusunda kararlıdır.

Hastalanan Muzo'nun durumu ise tam bir muammadır. Muzo'ya ne oldu?

NALAN BÜYÜK BIR SEÇIM ARIFESINDE!

Nalan'ın kafası alla bulak olmuştur. Bir taraftan da Hayri'ye olan duyguları bir taraftan da içindeki vicdan azabı onu yer bitirir.

Feride, Alp ile yaptığı konuşmadan sonra Nalan'ın takibe almıştır.

Selen, Nalan'ı bildiklerini açıklamakla tehdit ederken Nalan'ın başına daha büyük bir olay gelir. Hayri ile konuşurken Feride yanlarına gelmektedir. Nalan annesine yakalanacak mı?