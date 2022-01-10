9 Ocak 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Teşkilat, Yargı, Maske Kimsin Sen? reyting sıralaması

10 Ocak 2022 Pazartesi 09:24 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 09:24

9 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları, izleyici tarafından takip ediliyor. Pazar akşamı Show Tv'de En Büyük Şaban, Kanal D'de Yargı, Star'da İbo Show, FOX Tv'de Maske Kimsin Sen?, Tv8'de MasterChef Türkiye, Atv'de Kim Milyoner Olmak İster?, TRT1'de Teşkilat dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. . Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 9 Ocak 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 9 Ocak reyting sıralaması

9 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Ocak 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Pazar akşamının en çok izlenen yapımları TİAK tarafından yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Geçen hafta Pazar akşamı en çok izlenen diziler ve haber programları ise şöyle:

Total izleyici grubunda birinciliği Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinciliği Masterchef Türkiye, üçüncülüğü ise Show Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Çember Ölüm Meleği (T.S) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinci sırada MasterChef Türkiye , üçüncü sırada ise Maske Kimsin Sen yer aldı.

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