9 Ocak 2022 Pazar 23:44 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 23:44

Teşkilat 29. bölüm izleyenleriyle buluştu. Türk istihbaratına dair gelişmelerin konu alındığı Teşkilat dizisinin 29. bölümünde Köşeye sıkışan "Şirket" elinde kalan son kozlarla saldırır. Yıldırım'ın peşine düşen ekip ise Sırp Kartelinin Berlin'deki toplantısına katılır. Toplantıda meydna gelen kriz sonrası neler yaşanacak? Teşkilat 29. bölümü izleyemeyenler için Teşkilat son bölüm izleme linki haberimizde.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat'ın Yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar üstleniyor. Teşkilat 29. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Teşkilat 29. bölüm full izle!

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamı TRT1'de izleyici karşısına çıkıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Teşkilat 29. bölümde ekibin Berlin'de yürüttüğü operasyonda yaşananlar izleyenleri heyecanlandırdı.

Dizinin son bölümünde Elçi'nin ölmediği görülmüştü. Ceren ile buluşan Elçi'nin ona karşı tavırları ise ikili arasında ne tür bir yakınlık olduğu konusunda izleyenleri meraklandırdı.

TEŞKİLAT 29.BÖLÜM ÖZET

Yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Teşkilat dizisinin yeni bölümünün konusu şöyle:

Teşkilat'ın 29. bölümünde son operasyonda üst düzey terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesi Yıldırım ve Elçi'nin yeni bir plan kurmasına sebep olur.

Elçi'nin hiç beklenmedik birini saf dışı bırakmasıyla ekip Yıldırım'ın peşine düşer. Çıkılan bu yeni macera kayıpları da beraberinde getirecektir.

Yıldırım, örgütü yeniden yapılandırmak için güçlü bir savunma sisteminin peşine düşer.

Ekip üyeleri bunu engellemek için sızma planını devreye soktuğunda, gündemi değiştirecek bir olayın içine çekildiklerinden habersizdir.

Elçi'nin öldüğünü sanan ekip büyük bir cenderenin ortasında, Serdar ise geçmişteki bir hesaplaşmanın göbeğinde kalır.

Başrollerinde ise Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Tuncer Salman, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Nil Günal, Feray Darıcı, Bülent Bilgiç, Hilal Öztunca, Lara Domaç ve Hakan Boyav ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.

Televizyon tarihinde ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarına sırtını dayayan dizide, kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak!