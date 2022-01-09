9 Ocak 2022 Pazar 23:52 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 23:52

Yargı, 15. Bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitlemeyi başardı. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in rol aldığı dizinin yeni bölümüne Ceylin'in tutuklanması damga vurdu. Yargı'nın son bölümünde Ilgaz, Ceylin'i kurtarmak için seferber oluyor... Engin'in teyzesi Seda'nın Yekta'ya söyledikleri ise "Engin yaşıyor mu?" sorusunu akıllara getiriyor. Yargı 15. bölüm İzle full kesintisiz izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Yargı 15. bölüm İzle full kesintisiz!

Yargı, 9 Ocak 2022 Pazar akşamı Kanal D'de ekrana geldi.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatıldığı Ay Yapım imzalı Yargı dizisi 15. bölümüyle Kanal D'de ekrana geldi.

YARGI 15. BÖLÜM IZLE FULL KESINTISIZ (PUHUTV)

Kanal D'nin, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı, 15. bölümüyle izleyenleri yine ekran başına kilitledi.

YARGI 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi "Yargı" yeni bölümü ile ekrana geldi.

YEKTA VE ILGAZ ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR...

Heyecanla takip edilen dizinin son bölümüne Ceylin'in, Engin'i öldürmek suçundan tutuklanması damga vurmuştu. Ceylin, bu suçlamadan nasıl aklanacak? İkili arasında geçen konuşma nasıl sonuçlanacak?

Ceylin hatırladıkları ile daha da kötü bir hale geliyor. Ilgaz ise onun kendini toparlaması gerektiğini ve bu süreçte hep yanında olacağını söylüyor.

YARGI 15. BÖLÜM ÖZETİ

Senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin'in oturduğu Yargı'nın 15.bölümünün konusu ise şöyle;

Ceylin, nöbetçi mahkemede sessiz kalınca hakime tarafından tutuklu yargılanması için cezaevine yollanır. Ceylin'in şok durumunda hapse gitmesine gönlü razı olmayan Ilgaz, onu kendi odasına getirir ve kapısını kilitler.

Burada ona güçlendirici cümleler kurarken, dışarıda Pars çıldırır. Ceylin hala şokun etkisindedir. Ilgaz onu, sevdiğini söyleyerek kendine getirir.

Engin'i öldürmekle suçlanan Ceylin tutuklanır ve cezaevine gönderilir.Ilgaz ise sevdiği kadını kurtarmanın peşindedir. Engin'in akıbeti ise büyük bir sır halinde beklemektedir.

Engin'in teyzesi Seda, Engin'in babası Yekta'ya onun ölmediğini söyler. Engin yaşıyor mu?

ILGAZ, CEYLIN'I KURTARMAK IÇIN SEFERBER OLUYOR!

Ceylin, gözyaşları içinde cezaevi aracına bindirilir.

Ceylin'in tutuklu yargılanma kararı Ilgaz'da ve Erguvan ailesinde şok etkisi yaratmıştır. Ilgaz hala Ceylin'in suçsuz olduğuna inansa da Ceylin bir türlü parçalarını kafasında birleştiremediği anlar konusunda büyük kararsızlık ve tutarsızlıklar yaşamaktadır.

Yekta Tilmen, oğlu Engin'in ölümüyle birlikte tüm gücünü seferber ederek apaçık bir savaş ilanında bulunmak üzeredir. Engin üzerinden çıkarılan bu adalet savaşı yeni ortaklıklar ile birlikte pek çok sürpriz cepheleşmenin de habercisidir.

Duyguları ile adalet arasında sıkışıp kalan Ilgaz, bu ikileminin yanı sıra artık yeni bir sorun ile de boğuşmak zorundadır. Ceylin'i kurtarmak için tam gaz giden gerçek suçluyu bulma arayışı onu hayatında hiç daha önce karşılaşmadığı bir konumda bırakacaktır.

Yekta, adliyenin önünde basın mensuplarını göriü Ilgaz'ı kışkırtıyor. Ilgaz'ın hata yapmasını uman Yekta, Ceylin'i Engin'i öldürmekle, olay yerine giden Ilgaz'ı ise delil çalmakla suçluyor.

OYUNCULAR

Ceylin: Pınar Deniz

Ilgaz: Kaan Urgancıoğlu

Metin: Hüseyin Avni Danyal

Eren: Uğur Arslan

İnci: Ece Yüksel

Engin: Onur Durmaz

Yekta: Uğur Polat

Pars: Mehmet Yılmaz Ak

Çınar: Arda Anarat

Defne: Beren Nur Karadiş

Gül: Zeyno Eracar

Parla: Zeynep Atılgan

Aylin: Pınar Çağlar Gençtürk

Zafer: Ali Seçkiner Alıcı

Makbule: Özlem Çakar

Osman: Onur Özaydın

Neva: Başak Gümülcinelioğlu