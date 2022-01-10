Alparslan bugün var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 10 Ocak 2022 TRT 1 yayın akışı

10 Ocak 2022 Pazartesi 13:10 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 13:10

Alparslan: Büyük Selçuklu dizininin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. . Dizinin takipçileri "Alparslan bugün var mı? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı?" sorularına yanıt arıyor. Her hafta Pazartesi günü TRT1'de ekrana gelen dizinin yeni bölümü 10 Ocak 2022 TRT 1 yayın akışında yer almadı. Peki Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta neden yok? İşte yeni bölüm tarihi

ALPARSLAN BUGÜN VAR MI?

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, yılbaşı nedeniyle ekran macerasına kısa bir ara vermişti. Alparslan'ın bugün yayınlanması beklenen yeni bölümü TRT 1 yayın akışında yer almadı. Diğer yandan Alparslan: Büyük Selçuklu 9. Bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. İlk tanıtımda yeni bölüm tarihi 10 Ocak olarak belirtilirken 2. fragmanda tarih güncellendi. Peki Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? İşte nefesleri kesen o fragman..

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖLÜM 2. FRAGMANI



13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (tekrar)

23:25 112 Acil Çağrı

00:40 Türk Sineması "Soluk"

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

TRT1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara ara vermişti. Sette çıkan Kovid vakaları nedeniyle dizinin çekimleri bir süreliğine durduruldu. Bu nedenle Alparslan dizisi bugün de ekrana gelmeyecek.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 9. Bölüm fragmanında dizinin yeni bölüm tarihi belirtildi.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Alparslan: Büyük Selçuklu 9. Bölümüyle 17 Ocak'ta TRT1'de izleyicisiyle buluşacak.