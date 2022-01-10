Alparslan bugün var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 10 Ocak 2022 TRT 1 yayın akışı

Alparslan: Büyük Selçuklu dizininin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. . Dizinin takipçileri "Alparslan bugün var mı? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı?" sorularına yanıt arıyor. Her hafta Pazartesi günü TRT1'de ekrana gelen dizinin yeni bölümü 10 Ocak 2022 TRT 1 yayın akışında yer almadı. Peki Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta neden yok? İşte yeni bölüm tarihi
TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, yılbaşı nedeniyle ekran macerasına kısa bir ara vermişti. Alparslan'ın bugün yayınlanması beklenen yeni bölümü TRT 1 yayın akışında yer almadı. Diğer yandan Alparslan: Büyük Selçuklu 9. Bölüm fragmanı izleyenleri heyecanlandırdı. İlk tanıtımda yeni bölüm tarihi 10 Ocak olarak belirtilirken 2. fragmanda tarih güncellendi. Peki Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? İşte nefesleri kesen o fragman..
ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 9. BÖLÜM 2. FRAGMANI
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (tekrar)
23:25 112 Acil Çağrı
00:40 Türk Sineması "Soluk"
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?
TRT1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara ara vermişti. Sette çıkan Kovid vakaları nedeniyle dizinin çekimleri bir süreliğine durduruldu. Bu nedenle Alparslan dizisi bugün de ekrana gelmeyecek.
Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 9. Bölüm fragmanında dizinin yeni bölüm tarihi belirtildi.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Alparslan: Büyük Selçuklu 9. Bölümüyle 17 Ocak'ta TRT1'de izleyicisiyle buluşacak.