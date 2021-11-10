10 Kasım 2021 Çarşamba 23:50 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 23:50

Ada Masalı 21. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı'nın çekimleri İzmir'in Sığacık köyünde yapılıyor. Ada Masalı 21. bölümde Haziran'a evlenme teklifi etmeyi kafasına koyan Poyraz'ın aklında unutulmaz bir evlilik teklifi planı vardır. Ada, Poyraz'ın teklifine ne cevap verecek? Star Tv'de yayınlanan Ada Masalı 21. bölümü izlemek için haberimizdeki Ada Masalı 21. bölüm full izleme Puhutv linkine tıklayın. Ada Masalı 21. bölüm izle Puhutv!

Star Tv ekranlarında yayınlanan Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor.

'Ada Masalı', çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

ADA MASALI 21. BÖLÜM ÖZETİ

Star ekranlarında yayınlanan Ay Yapım imzalı Ada Masalı çarşamba günleri seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı, yeni bölümüyle 10 Kasım Çarşamba akşamı Star'da ekrana geldi.

Aliye'nin rızasını aldıktan sonra Haziran'a evlenme teklifi etmeyi kafasına koyan Poyraz'ın aklında unutulmaz bir evlilik teklifi planı vardır.

İdil, Batu'nun adayı terk etmesiyle beraber perişan olurken Latif ise İdil'in Batu'nun peşinden gitmesinden ve hayatını mahvetmesinden korkar.

Alper ve Melisa'nın düğün hazırlıkları sürerken ikilinin hayatlarına dair aldıkları bu büyük karar, ailelerinin onlar için yaptıkları planlarla sınanacaktır.

Alper ve Melisa'nın düğünü Kırlangıç Adası'nda birçok sürprize gebe olurken Zeynep'in İdil'e verdiği sır, Zeynep'i zor günlerin beklediğinin habercisi olur.

Ay Yapım'ın sevilen yaz dizisi Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli otururken, senaryosunu Aksel Bonfil kaleme alıyor. Dizinin genel yönetmenliğini ise Ali Bilgin üstleniyor. Ada Masalı, çok farklı iki karaktere sahip olan Haziran (Ayça Ayşin Turan) ve Poyraz'ın (Alp Navruz) yollarının kesişmesiyle doğacak aşklarını konu alıyor.

Star Tv'nin sevilen dizisi Ada Masalı 21. bölümde