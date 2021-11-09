9 Kasım 2021 Salı 20:29 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 20:29

Yalancı, 8. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show Tv'de ekrana gelen Yalancı 8. Bölümde Mehmet Emir'in hamleleri izleyenleri şaşırttı. Evine yapılan saldırıyı Deniz'in gerçekleştirdiğini düşünen Mehmet Emir, Deniz'i sinir eden konuşmalarından birini daha gerçekleştiriyor. Mehmet Emir'in kendisine saldırdığını anlayan ve zor günler geçiren Canan'ın intihara teşebbüs ettiği korku dolu anlar ise heyecanı yükseltti. Peki Yalancı 8. bölümde neler yaşandı? İşte Yalancı 8. Bölüm full izleme linki ve yeni bölümde yaşananlar...

YALANCI 8. BÖLÜM ÖZETİ

Show TV'de yayınlanan, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer'in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisinin başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak yer alıyor. Onlara İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Erman Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Show Tv'de ekrana gelen Yalancı dizisinin 8. bölümünde Deniz, yeni kurbanın kimliğini bulmak ve onu konuşmaya ikna etmek için harekete geçer.

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde Mehmet Emir, kendisine engel olmaya çalışan Deniz, Görkem ve Murat'ı atlatır. Hilal ile randevusuna gitmeyi başarır. Hilal kendisini bekleyen büyük tehlikeden habersizdir.

Canan, Mehmet Emir'e duyduğu nefret yüzünden Mehmet Emir'in evine taş atmış ve kaçmıştır.

Doruk, evlerine taş atan kişinin Deniz olduğunu düşünür. Bu durum Mehmet Emir ve Deniz'i bir kez daha yüz yüze getirir.

Deniz bu olay vesilesi ile Mehmet Emir'in bir kurbanı daha olduğunu anlamış olur. Bu yeni kurban konuşursa Mehmet Emir'in bir yalancı olduğunu ortaya çıkaracak ve Mehmet Emir'i parmaklıklar ardına gönderebilecektir.

Mehmet Emir, her birinin üzerinde kadın ismi yazan hafıza kartlarını çıkararak Deniz'inkini ayırır. Deniz'e olan saplantısı gittikçe büyüyen Mehmet Emir'in sıradaki hamlesi ne olacak?



Deniz, yeni kurbanın kimliğini bulmak ve onu konuşmaya ikna etmek için harekete geçer.

Yalancı 8. Bölümde Evine yapılan saldırıyı Deniz'in gerçekleştirdiğini düşünen Mehmet Emir, Deniz'i sinir eden konuşmalarından birini daha gerçekleştirir. Deniz ve Görkem ise Mehmet Emir'in evine saldıran kişiyi bulmak için plan yapar.

Mehmet Emir'in kendisine saldırdığını anlayan ve zor günler geçiren Canan'ın intihara teşebbüs ettiği korku dolu anlar ise heyecanı yükseltti.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Yalancı'nın son bölümünde; Kendisine kurulan tuzağı, satıcının 'POLİS' kodlu mesajıyla öğrenen Mehmet Emir, hastanedeki dolabının altına gizlediği TKNA'yı alarak Hilal ile buluşmaya gitti. Hilal'in içeceğine ilaç karıştıran Mehmet Emir istediğini elde etti.

CANAN BAŞINA GELENLERI HATIRLAR!

Mehmet Emir'in 'iyi uykular' demesiyle bir anda geçmişi anımsayan Canan tam olarak emin olamadığı anları kesin olarak hatırlar. Mehmet Emir'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu fark eden Canan, Mehmet Emir'in evini taşlar.