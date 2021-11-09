9 Kasım 2021 Salı 23:50 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 23:50

Star'ın yeni dizisi Sana Söz, 2. bölümüyle ekrana geldi. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez, senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın kaleme alıyor. Sana Söz dizisinin oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan, Serkan Altunorak, Ayçin İnci, Aslıhan Kapanşahin, Hivda Zizan Alp ve Cansın Çekili, Atakan Hoşgören yer alıyor. Sana Söz 2. Bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Sana Söz 2. Bölüm full izle Youtube!

SANA SÖZ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Sana Söz dizisinde Nehir Erdoğan'ın canlandırdığı Elif karakteri, Müge Anlı ile benzer özellikler taşıyor.

Star Tv'nin yeni dizisi Sana Söz 2. bölümde Bora Demircioğlu tarafından otel terasından atıldığı düşünülen Ayşe Erten'in yaşam mücadelesi devam etmektedir.

Bora'nın avukatlığını kocası Erdem Karaca'nın almasıyla kendini ihanete uğramış gibi hisseden Elif, biraz soluklanmak için çıktığı sabah koşusunda bir ceset bulur.

Elif'in ihbarı üzerine olay yerine Cinayet Büro Amiri Ömer Duran ve ekibi gelir.

İş insanı ve Bora'nın babası olan Rıza Demircioğlu, Elif'in Ayşe Erten vakasını programında işlemesi için kanala baskı yapar. Ancak Elif bunu reddederek kendisinin bulup ihbar ettiği cinayet vakasını programına taşır.

Maktul Adem Çelik'in ailesinin programa konu olmasıyla beraber Ömer ve Elif'in yolları yine aynı hedef üzerinde kesişir; Adem Çelik'i kim, neden öldürdü? Katilin kim olduğunu öğrendiklerinde ortaya çıkan acı gerçeklerle yüzleşmek ise Elif ve Ömer için hiç kolay olmayacaktır. Elif ve Ömer cephesinde tüm bunlar olurken Duru, hiç planlamadığı şekilde Bora'nın tehlikeli dünyasına bir adım atar...