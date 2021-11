9 Kasım 2021 Salı 20:42 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 20:42

FOX Tv'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, 7. Bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Azra'nın "15 senelik evlilik, yarın 15 dakikada bitiyor" sözü Evlilik Hakkında Her Şey 8. bölüme damga vurdu. Aile içi çatışmaların konun alındığı dizide Azra sorunsuz boşanmak isterken Sergen'in zorluk çıkarmasıyla birlikte bir çıkmaza girer. Sergen mahkemede boşanmayı kabul edecek mi? İşte Evlilik Hakkında Her Şey 8. bölüm izleme Youtube linki.

Evlilik Hakkında Her Şey'in oyuncu kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi başarılı isimler yer alıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey, izleyiciye boşanma süreçlerinin iç yüzünü anlatılıyor. İşte Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 8. bölümde yaşananlar...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 8. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Evlilik Hakkında Her Şey, 8. bölümü ile FOX Tv'de izleyicisiyle buluştu.

Evlilik Hakkında Her Şey 8. bölümde Sergen'den problemsiz bir şekilde boşanabilmek için gerekli tüm evrakları tamamlayan Azra, Yıldırım'a sürpriz bir ziyarette bulunur.

Bu esnada Koray, Melisa'yı kontrol altında tutabilmek için yeni bir taktiğe başvuracaktır. Melisa, kocasından psikolojik ve fiziksel şiddet görmeye devam eder.

Durum karşısında eli kolu iyice bağlanan Melisa'nın tek çıkış yolu olan Azra'yla buluşması daha da zorlaşır.

Eylül'ün sırrı ile ilgili yeni bir ipucu bulan Sanem, Ural'la yeni bir maceraya atılır.

Bu sırada emeklilik hayatına adapte olmaya çalışan Çolpan, Yıldırım'dan beklenmedik bir teklif alır.

Azra, kararlı adımlarla boşanma yolunda ilerlerken kendisini bekleyen kötü sürprizlerden habersizdir.

Sergen Sanem'e "Sen benim yuvamı yıktın" diyerek tepki gösterir. Sanem ise "Sen beni öpeceksin, ben de susacağım öyle mi?" der.

Evinin anahranının değiştirildiğini farkeden Sergen, Azra'nın ofisini basar. Azra uzlaşmacı davranmaya çalışsa da her şeyin daha zorlaşacağının farkına varır. Sergen artık iyice çirkefleşecektir.

Azra, evliliğinin hata olduğunu kabul edip hatasıyla yüzleşmeye hazırdır. Çocuklarını da alıp annesinin evine dönen Azra için zorlu günler başlar.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ kaleme alıyor.