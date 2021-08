5 Ağustos 2021 Perşembe 09:55 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:55

Ada Masalı 7. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı'nın çekimleri İzmir'in Sığacık köyünde yapılıyor. Ada Masalı 7. bölümde Poyraz can dostu zannettiği kişinin ihanetini öğrendiğinde öfkesine hakim olamaz. Haziran Poyraz'a her şeyi itiraf etmeye karar verir, ancak İdil'in ortalığı karıştırmasıyla her şey alt üst olur. Star Tv'de yayınlanan Ada Masalı 7. bölümü izlemek için haberimizdeki Ada Masalı 7. bölüm full izleme Puhutv linkine tıklayın. Ada Masalı 7. bölüm izle Puhutv!

ADA MASALI 7. BÖLÜM FULL İZLE STAR TV!

Ay Yapım imzalı Ada Masalı'nın yönetmen koltuğunda Ali Bilgin otururken, senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

ADA MASALI 7. BÖLÜM İZLE PUHUTV!

Star Tv'nin yeni dizisi Ada Masalı 7. bölümde Poyraz Haziran'ın duygularından emin olur ancak Haziran bunu konuşmayı reddeder. Bunun üzerine genç adam "Bundan sonra başka bir Poyraz görmeye hazır ol" der.

Haziran eski aksi, az konuşan Poyraz'ı görmeyi beklerken tam tersi bir manzara çıkar karşısına. Üstüne otele gelen genç bir kadın müşteri Poyraz'a ilgi gösterir. Haziran çıldıracak gibi olur!

Poyraz'ı delice kıskanırken sırrının yükü altında ezilmektedir. Bu sırada Alper, Biricik'ten duyduklarını Poyraz'a söylemekte kararlıdır, ancak Biricik Alper'e mani olmak için elinden geleni yapar.

Selma ve Zeynep'in küslüklerinin asıl sebebi büyük bir kız kardeş kavgasıyla patlar ve bütün Ada çalkalanır. Ama Ada halkını asıl sarsacak bomba, Poyraz'ın arazilerini satın almaya çalışan şirketin perde arkasında Hakan'ın olduğunun anlaşılmasıdır.

Poyraz can dostu zannettiği kişinin ihanetini öğrendiğinde öfkesine hakim olamaz. Haziran artık her şeyi göze alıp aşık olduğu adama tüm gerçeği itiraf etmeye karar verir, ancak İdil'in ortalığı karıştırmasıyla her şey alt üst olur...

ADA MASALI ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Aliye'nin uyanması bütün Ada halkında sevinç yaratır.

Poyraz'ı daha önce hiç bu kadar mutlu görmeyen Haziran ise Aliye'nin o uyurken ona anlattıklarını hatırladığından korkmaktadır.

Otel, ilk müşterilerini ağırlarken elbette aksaklıklar olacaktır. Ancak öyle bir müşteri gelir ki, bütün ekibi canından bezdirir. En nihayetinde kovulur.

Asıl sorunsa o otelden ayrıldıktan sonra başlar. Rezervasyonlar iptal olur. Acenteler, bu tavırdaki bir müessese ile çalışmayacaklarını açıklarlar.

Haziran ve Poyraz'ın bir yolunu bulup, bu badireyi de atlatmaları gerekmektedir.

Poyraz'ın babaannesi Aliye'nin Haziran'ın itirafını duyduğunu söylemesinin ardından Poyraz'la Haziran'ın ilişkisinin nasıl değişeceği bilinmezken, Poyraz'ın Haziran'ı kampa davet etmesi ve Haziran'ın İdil'in gideceğini duymasıyla teklifi kabul etmesi işleri daha da karıştıracak.

Bu sırada Poyraz, Haziran'a duygularını açmakta kararlıdır. Poyraz, gittikleri kampta Haziran'a duygularını açmaya karar verir.

