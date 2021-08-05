5 Ağustos 2021 Perşembe 09:56 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 09:56

Baht Oyunu 7. bölüm izleyenleri gülümsetti. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Funda İlhan, Hande Subaşı ve Altan Erkekli yer aldığı Baht Oyunu 7. bölümde Yalanların ortasında kaldığını düşünen Bora, Ada'nın şirketle olan ilişiğinin kesilmesini ister. Oyun sona mı eriyor? Baht Oyunu 7. bölüm izlemek isteyenler için Youtube ve Kanal D bağlantılarıyla Baht Oyunu 7. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Baht Oyunu 7. bölüm İzle!

BAHT OYUNU 7. BÖLÜM İZLE KANAL D

Baht Oyunu 7. bölümde Bora'ya karşı dürüst davranmadığı için vicdan azabı çeken Ada, bu kez işten ayrılıyor... Baht Oyunu dizisinin başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel paylaşırken Yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstleniyor. Baht oyunu, her Salı Kanal D'de.

BAHT OYUNU 7. BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu'nun yaptığı ARC Film imzalı dizi Baht Oyunu 7. bölümüyle izleyenlere duygusal ve komik anlar yaşattı. Bölümün ardından 8. bölüm fragmanı da yayınlandı.

BAHT OYUNU 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Baht Oyunu 8. bölüm fragmanında Ada, şirkete geri dönüyor... Ada'nın şirkete dönmesiyle işler çığrından çıkıyor. Bora'nın karşısına istemediği bir rakip çıkıyor!

BAHT OYUNU 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bora'ya söylediği yalanlardan ötürü suçluluk hisseden Ada, işten ayrılmaya karar verir.

Celal'in şirkete gelişi Ada için işleri oldukça karmaşık bir hale getirir. Rüzgar ile Ada'nın evlilik sırrı ortaya çıkmak üzeredir.

"Beyaz evlilik" yazısından dolayı konuyu irdeleyen Celal bey, Ada'yı şirkette görür. Ada ise onun açık vermemesi için türlü oyunlara başvurur.

Ada, gerçeklerin ortaya çıkmaması için çabalamaktan yorulup zor bir kararın eşiğine gelir.

Bora'ya söylediği yalanlardan ötürü suçluluk hisseden Ada, işten ayrılmaya karar verir. Bora, Ada'nın bu ani kararıyla sarsılır ve hayallerinden bir çırpıda vazgeçmesinin ardındaki nedeni sorgulamaya başlar.

Ada, iş arayışlarına başlarken, Ada'ya karşı güvenini yitiren Bora, şirketle ilişkisinin kesilmesi için talimat verir. Hayalleriyle gerçekleri arasında oldukça zor bir sınav veren Ada, işten ayrılmasının asıl sebebini Bora'ya anlatacak mıdır?

Diğer yandan Celal, Ada ve Rüzgar'ın evliliğini gözlemlemek için Ada'nın evini ziyaret eder. Ada ve Rüzgar, durumu idare edebilmek için Celal'in istediklerini yapmak zorunda kalır.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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