6 Ağustos 2021 Cuma 09:36 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:36

Dünya Hali 3. bölümüyle TRT1'de izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde Caner Şahin ve Pelin Abay gibi oyuncularının yer aldığı Dünya Hali 3. Bölümüyle izleyenleri gülümsetti. Dizide Sinan'ın 'bal porsuğu'nu bulmaya çalışırken yaşadığı maceralar absürt komedi halinde sunuluyor. Dünya Hali 3. bölümü izleyemeyenler için Dünya Hali 3. bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor.

DÜNYA HALİ 3. BÖLÜM İZLE TRT1!

Sinan, dedesinin değerleriyle büyümüş, dürüst, ahlaklı, vicdanlı bir gençtir. Ancak aradığı aşkı henüz bulamamıştır.

Sinan'ın dedesi ölüm döşeğindeyken ona ilginç bir vasiyette bulunur. Vasiyete göre Sinan şu üç şarta uyan kızı bulup evlenmelidir: "Erken kalksın, eskinin kıymetini bilsin, bir de bal porsuğuna benzesin yeter."

Sinan dedesinin vasiyetini yerine getireyim derken kendisini komik bir maceranın içinde bulur. Bu macerada ona en yakın arkadaşı Azim, patronu Güven, ailesi, yakın çevresi ve dedesinin cami arkadaşları Burhan, Namık ve Talat amcalar eşlik edecektir.

DÜNYA HALİ KONUSU

Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği "erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen" olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.

İyiliği ve dürüstlüğü hayatının her alanında ön planda tutan Sinan'ın şartlar ne olursa olsun değerlerine sadık kalmaya çalışırken yaşadığı ilginç ve komik durumlar, ustaca bir mizah anlayışı ile Dünya Hali dizisinde işleniyor. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay ve Tolga Tekin'in paylaştığı dizi, alışılagelen dizi anlatımlarının klasik yapısını bozarak izleyiciye çok farklı bir eğlence vaat ediyor.

Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan TRT 1'in yeni dizisi Dünya Hali'nde, Ozan Çelik, Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Şehsuvar Aktaş gibi birçok yetenekli isim yer alıyor.

Dünya Hali, her çarşamba TRT1'de...

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