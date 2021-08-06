6 Ağustos 2021 Cuma 09:31 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:31

Sen Çal Kapımı 47. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. FOX Tv'de ekrana gelen Sen Çal Kapımı son bölümde Aydan, Serkan ve Kemal'i karşısına alıp her şeyi açıklamak istiyor. Aydan konuşurken Serkan ve Kemal'in Aydan'ı dinlerken aynı anda gözlüklerini çıkarıp masaya koyması izleyenleri gülümsetti. Sen Çal Kapımı 47. bölümde Serkan Kemal'in babası olduğunu öğrenince ne yapacak? İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 47. bölüm full izleme linki.

SEN ÇAL KAPIMI 47. BÖLÜM FULL İZLE

Sen Çal Kapımı dizisinin son bölümde Serkan, kızına babası olduğunu söylemişti. Yeni bölümde ise Serkan ve Eda duygusal anlamda yeniden birbirlerine yaklaşıyor... İşte Sen Çal Kapımı 47. bölümde yaşananlar.

SEN ÇAL KAPIMI 47. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 47. bölümde Serkan Eda'ya evlenme teklifi etmeye karar verir.

Şirkette ve ailede herkesin öğrenmesiyle işler karışır. Serkan bir taraftan hazırlık yaparken bir taraftan da Eda'dan gizlemeye çalışır. Ve yanlış anlaşılmalar birbirini kovalar.

Bu arada Aydan, Serkan'a Kemal'in babası olduğunu söyler. Babasının Kemal olduğunu öğrenen Serkan çok sinirlenir ve Kemal'le görüşmeyi reddeder. Ama Kiraz'ın onları bir araya getirmek için gizli planları vardır. Serkan, babasını kabullenecek mi?

Sen Çal Kapımı, her hafta Çarşamba yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına çıkıyor. FOX Tv'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel yer alıyor.

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI 48. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Eda ile Serkan, Kiraz'ı iyi bir okula gönderebilmek için uyumlu ve mutlu bir çift portresi çizmek zorunda kalır.

Karşılarındaki büyük rakip ise Engin ve Pırıl'dan başkası değildir.

Oyunla başlayan bu büyük mücadelenin sonunda kazanan elbette aşk olur.

Serkan ve Eda aralarındaki tüm sınırları kaldırır...

4 Ağustos 2021 Çarşamba reyting sonuçları: Sen Çal Kapımı, Cam Tavanlar, Dünya Hali reyting sıralaması

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