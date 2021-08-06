6 Ağustos 2021 Cuma 09:29 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 09:29

4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Çarşamba akşamı FOX Tv'de Sen Çal Kapımı, TRT1'de Dünya Hali, Show Tv'de Cam Tavanlar final bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Total'de 1. sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber", 3. sırada Fox TV'de yayınlanan "Sen Çal Kapımı" yer aldı. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 4 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

4 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada TV8'de ekrana gelen "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber", 3. sırada Fox TV'de yayınlanan "Sen Çal Kapımı" yer aldı.

AB'de ise 1. sırada "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber" 3. sırada TRT Spor'da yayınlanan "Fenerbahçe-Dinamo Kiev Hazırlık Karşılaşması" yer aldı.

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