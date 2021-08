Cam Tavanlar final bölümü izle!

Cam Tavanlar 8. bölümüyle final yaparak ekranlara veda ediyor. Show Tv'nin yaz dizisi Cam Tavanlar 8. bölümde neler yaşandı? Cam Tavanlar, 8. bölümüyle 4 Ağustos 2021 Çarşamba akşamı ekrana geliyor. Show Tv'de yayınlanan Cam Tavanlar, final bölümüyle izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı Cam Tavanlar 8. bölümü izlemek isteyenler için Show Tv Cam Tavanlar final bölümü izleme linki sizlerle...

Senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor.



CAM TAVANLAR 8. BÖLÜM İZLE (FİNAL BÖLÜMÜ)

Cam Tavanlar Final Bölümünde; Aşk, ihanet, intikam... Bu bölümde duyguların savaşı var. Leyla sonunda sesini yükseltiyor; birlikteysek yalnız değiliz! Taraflar seçiliyor, savaş başlıyor. Peki Cem nerede? Haldun ve Suna son kozlarını oynamak için güçlerini birleştiriyor. Köşeye sıkışan Cem, kendini Leyla'ya affettirebilecek mi? Değişen dengeler, yeni başlangıçlar... Bakalım bu savaşın galibi yine aşk mı olacak?

LEYLA, RESTORANINI KAYBETTİ!

Cam Tavanlar 8. bölümde Leyla, Haldun'un kurduğu tuzak sonucunda Lujuria'yı kaybetti. Lujuria yerine Asude tabelasının asıldığını gören Leyla hayatının en büyük yıkımını yaşarken, genç kadının restoranın camlarını kırdığı final sahnesi izleyenleri etkiledi.

Show TV'nin Ojo Pictures imzalı beğeniyle izlenen dizisi 'Cam Tavanlar'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Leyla ve Cem yıllar sonra yeniden bir araya gelerek aşklarını doya doya yaşamaya başladı. Aşkın büyüsüne kapılan Leyla'nın gerçek hayattaki sorunlarla yüzleşmesi uzun sürmedi.

Haldun, Lujuria'yı bitirmek için Leyla'ya hain bir tuzak kurdu. Lujuria'ya sahte bir müşteri göndererek oyun oynayan Haldun, Leyla'nın parasının bitmesine ve borçlarını ödeyememesine sebep oldu.

Tefeciden de Leyla'nın borç haklarını aldı. Leyla, tefeciden artık Haldun'a borçlu olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşadı. Restorana geri döndüğünde ise Lujuria tabelası yerine Asude tabelasının asıldığını gördü. Leyla büyük bir öfkeyle restoranın camlarını kırıp isyan bayraklarını çekti.

BENSU SORAL'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral, veda paylaşımında 'Her son yeni bir başlangıç. Başta benimle bu yolculuğa çıkan canım partnerim Kubilay Aka'ya, bana her işimi kolaylaştırdığı ve o bitmez tükenmez pozitif enerjisi için sonrasında çılgın yönetmenim Fehmi Öztürk'e bana öğrettikleri ve kattıkları için çok teşekkür ederim! Sizinle olmak bir harika. Ve Cam Tavanlar dizimizin yayınında, yapımında, kamera önünde-kamera arkasında emeği geçen tüm arkadaşlarımın ellerine sağlık. Sizinle çalışmak çok ama çok eğlenceliydi! Hepinizi çok seviyorum. Her şey kötüye gidiyormuş gibi olduğunda, durup bir elma ye. Önce bir dur yani, Biz hep öyle yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

KUBİLAY AKA'NIN VEDA PAYLAŞIMI

Bensu Soral gibi Kubilay Aka da partneriyle çekilmiş fotoğrafıyla veda paylaşımını yaptı.

Dizinin diğer bir başrol oyuncusu Kubilay Aka da veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'Biz bitirdik. Elimizden geldiğince çalışıp çabalayıp sizlere son iki bölüm bıraktık geride. Bu sabah son set sabahımızdı. Çok güzel dostlar arkadaşlar edindim. Başta bembeyaz bir kalbe sahip Bensu Soral sana binlerce teşekkürler her şey için iyi ki tanıdım seni'

