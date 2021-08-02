2 Ağustos 2021 Pazartesi 23:51 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 23:51

Aşkın Tarifi 8. bölümü izleyenleriyle buluştu. Kanal D'nin, başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı, yapımını NTC Medya- Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği yeni dizisi Aşkın Tarifi 8. bölümde Fırat, Naz'ın kalbini kazanmışken şok bir olay yaşıyor! Naz ve Fırat arasındaki kıvılcım sonunda ateşe dönüşmüştür. Asuman'a artık onunla olmak istemediğini söyleyen Fırat, Naz ile mutlu olacağına emindir. Ancak Taylan'ın hamlesi bütün durumu değiştirecektir. Aşkın Tarifi 8. bölüm full izle!

AŞKIN TARİFİ 8. BÖLÜM FULL İZLE!

Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün başrolünü paylaştığı dizinin kadrosunda Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır gibi isimler yer alıyor.

AŞKIN TARİFİ 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşkın Tarifi 8. bölümde Fırat'a karşı duygularını sorgulayan Naz, bir yandan da Taylan ile olan ilişkisiyle ilgili artık bir karar vermesi gerektiğini anlar. Fırat, yılmadan Naz'a olan aşkına inandırmak için çırpınmaya devam eder; ancak Asuman'ın, Fırat'ı tekrar elde etmeye çalışması Fırat'ın, Naz ile zaten sallantıda olan ilişkisini iyice tehlikeye sokar.

Taylan'dan Fırat'a büyük darbe!

Taylan'ın oynadığı yeni oyunsa Naz ile Fırat'ın aşkını neredeyse uçurumun kenarına getirir. Naz, arasında sıkışıp kaldığı kalbini mi, yoksa mantığını mı dinleyecektir? Fırat sonunda Naz ile ilgili kurduğu hayallerine erişebilecek midir?

Aşkın Tarifi 8. bölümde Taylan'ın gerçek yüzünü Naz'a gösteren Fırat amacına ulaşmıştır. Naz, kalbinin sesini dinler ve Fırat'a dinlediği kalbinde bir yer verir. Taylan ise, aldığı ağır darbe karşısında son kozunu oynar ve Fırat'ın asıl amacının ne olduğunu Naz'ın görmesini sağlar.

Fırat, her şeyin istediği gibi gittiğini sanmaktadır. Aşık olduğu kadın ile evleneceğini düşündüğü sırada da Naz'dan beklemediği bir darbe yer.

Taylan'ın oynadığı yeni oyun, Naz ile Fırat'ın aşkını neredeyse uçurumun kenarına getirir. Naz, arasında sıkışıp kaldığı kalbini mi, yoksa mantığını mı dinleyecek?

Naz Fırat'ı nikahta reddediyor!

Naz ve Fırat evlenme kararı alır. Herkes bu durum için oldukça mutludur. Ancak Naz'dan beklenmedik bir hamle gelir.

Aşkın Tarihi yeni bölümleri ile her Pazartesi saat 20.00'da Kanal D'de...