Aile 6. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı dizinin yeni bölümünde Devin'in şarkı söylediği sahne sosyal medyada paylaşılma rekorları kırarken yeni bölümde ikili arasında yaşanacak aşk dolu sahneler de dikkat çekti. Aile 6. bölümde Devin'in Hülya'ya Soykan ailesi hakkında söylediği sert sözlere şahit olan Aslan'ın "Devin, benim ailemden özür dileyeceksin!" sözü damga vurdu. İşte Aile 6. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Aile dizisi 6. bölüm full izle!

Aile yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

AİLE 6. BÖLÜM İZLE!

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 'Aile'de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

AİLE 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Aile'nin 6. bölümünde Devin ve Aslan'ın çiftlikte yaşamaya başlamasıyla birlikte Hülya, aile üstündeki hakimiyetin kendisinde olduğunu göstermek için harekete geçer.

Devin'i, Soykan kurallarıyla tanıştırır. Bu kuralların kendi özgürlük alanını ihlal ettiğini düşünen Devin, Hülya'yla karşı karşıya gelir.

Aslan ise Devin'le baş başa bir akşam planlar. Volta'da birlikte geçirdikleri gece, Devin'in Aslan'ı bugüne kadar yüzleşemediği bir gerçekle burun buruna getirmesi, tüm dengeleri değiştirecektir.

İbo, çıkan yangından sonra Aslan ile yeni bir mücadeleye girer ve büyük bir hamle yapar. Aslan'ı en büyük korkusuyla, Yusuf Soykan'ın oğluna bıraktığı mektupla yüzleştirecektir. Ancak babasının hatıralarıyla sarsılan tek kişi Aslan değildir. Cihan da aynı duygularla Devin'in kapısını çalar. Devin bu konuda Cihan'a iyi gelirken; Aslan'a zarar verecektir.

Diğer taraftan Aslan'ın arkasından kurduğu karanlık planını işletmeye devam eden Ati; Ceylan'ı davet ettirdiği partide onunla yakınlaşır. Aynı partide Yağmur'un karşılaştığı kişi ise hem Yağmur hem Soykanlar için geçmişin karanlık defterlerinin açılmasına sebep olacaktır.

Ati ve Ceylan'ın yakınlaşması dikkat çekerken, gece kulübünde Yağmur'a 'Hande' diyerek yaklaşan kişi merak uyandırıyor.

Düzenlenen bir aile yemeğinde Devin ve Hülya'nın arasında çıkan büyük bir kavga, kopacak fırtınanın habercisi olurken Aslan bu kavgaya şahitlik eder. Devin'in karşısında daha önce tanışmadığı bir Aslan vardır. Ve şimdi yüzleşme sırası Devin'dedir.