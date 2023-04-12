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Medya

11 Nisan reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş, Aile, Tetikçinin Oğlu dizi reytingleri

11 Nisan 2023 Salı reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Survivor 2023, Tetikçinin Oğlu ve Yürek Çıkmazı dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 11 Nisan reyting sonuçları

12 Nisan 2023 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
11 Nisan reyting sonuçları: Üç Kız Kardeş, Aile, Tetikçinin Oğlu dizi reytingleri
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11 Nisan reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT1'de Yürek Çıkmazı, Star TV'de Gecenin Ucunda, ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, ATV'de ise Aile isimli dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak. TV8'de Survivor 2023 heyecanı devam ederken, Fox TV'de Tetikçinin Oğlu isimli dizi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 11 Nisan 2023 reyting sonuçları

11 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Aile, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

AB'de ise listenin ilk sırasında Aile, ikinci sırada Aile özet, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Aile, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Aile özet yer aldı.

11 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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