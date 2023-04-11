Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 26. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Tatavlalı, Cezayir'in kurduğu tuzağa düşecek mi?

Cezayir, Tatavlalı'nın gönderdiği mesaja nasıl karşılık verecek? Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın son bölüm tek parça izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar haberimizde... Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için; Ben Bu Cihana Sığmazam 26 bölüm tek parça full izleme ekranı... Ben Bu Cihana Sığmazam 26 bölüm izle full hd tek parça!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 26 BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (ATV)

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 26. SON BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)

Yapımı Güzel Adamlar Medya'ya ait olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yapımcılığını Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin ve Onur Tan üstleniyor.

BEN BU CIHANA SIĞMAZAM 26. BÖLÜM ÖZETİ

Ben Bu Cihana Sığmazam, yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölüme

Atv'nin sürükleyici dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 26. bölümünde; Tatavlalı, Cezayir'in zor durumundan faydalanmak ve sokaklarda kendine alan açmak için Nasip ve Enver'e emir verir. Bunun üzerine sokaklardan Cezayir'e sert bir mesaj gelir. Cezayir, meclisindeki arkadaşlarını kızdırmak pahasına Tito üzerinden Tatavlalı'ya bir plan kurar.

Ateş ve Azamet, gizlice Kayıkçı'yı araştırmaya devam eder. Takip ettikleri iz onları Kayıkçı'ya ait bir mekana götürür.

Ateş ve Azamet, vardıkları mekanda Cezayir ve meclisi için hayati öneme sahip bir tehditle karşılaşır. Kayıkçı gücünü bir kez daha göstermek için Cezayir'in ailesini hedef alarak varlığını hissettirir.

Leyla, haklı gerekçelerle dahi olsa Firuze'nin sürekli hayatlarında olmasından rahatsız olur ve Cezayir'den bu konuya bir çözüm bulmasını ister. Leyla'nın ağabeyi Bekir ile ilgili şüpheleri vardır ve bu şüpheleri gidermek için etrafını sorgulamaya başlar.

Zeliha, aktif göreve dönmek için Atakan'a ısrar eder. Atakan, Zeliha'ya zor bir görev verir.

Canan'ın aklında Ethem'in katiliyle ilgili bir kafa karışıklığı vardır. Ethem'in katilini Cezayir'e sormak için onun mekanına gider. Tatavlalı, Cezayir'in kurduğu tuzağa düşecek mi?

Cezayir, Tatavlalı'nın gönderdiği mesaja nasıl karşılık verir?

Cezayir, Leyla ve Firuze arasındaki gerilime bir çözüm bulacak mı? Leyla, Bekir ile ilgili bir ipucuna ulaşacak mı? Zeliha, verilen görevin altından kalkacak mı?