Arka Sokaklar 622. bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar 622. bölümde Mesut'un ekipten habersiz yaptıkları başına iş açıyor. Arka Sokakların son bölümünde; Mesut ve Selin zor bir sınav veriyor! Hastanedeki Mazlum'dan ise üzücü bir haber geliyor. Mazlum ölecek mi? Arka Sokaklar 622. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Arka Sokaklar son bölüm tek parça izle!

Arka Sokaklar 622. Bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekrana geldi. Bölümün ardından Arka Sokaklar 622. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR 623. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar, her hafta Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

ARKA SOKAKLAR 622. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kanal D'nin her Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu hafta 622.bölümü ile izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünün konusu ise şöyle;

Poyraz'ın öldüğü Gazi'nin yeri basın mensupları ve polislerle dolmuştur. Olay anında yaralanan Mazlum ise, hastaneye kaldırılır.

Savcı Yavuz'un, Mazlum hakkında tutuklanma kararı istemesi ekibimizin elini kolunu bağlayacaktır.

Başta Ezgi olmak üzere, bütün ekibimiz Cemal'i aklamak için elinden geleni yapar.

Bu sırada ekibimizin bulduğu bir kamera görüntüsü, Cemal'in başına gelen kumpas ile Seyit Usmanoğlu'nu ilişkilendirecektir.

Nazike'nin mahalleden arkadaşı Meral, internet üzerinden İrfan isimli, kendisinden oldukça genç bir adamla tanışmıştır.

Her şey yolunda gitmektedir ta ki Asya isimli bir kadın elinde silahıyla kapıya dayanana kadar... Asya'nın derdini öğrenen Meral'in dünyası başına yıkılacaktır.

POYRAZ OLAYI EKIBI ZORA SOKUYOR!

Mesut'un, seri katil Poyraz için düşündükleri ters tepince savcılık harekete geçiyor.

Mesut ve Cemal, savcı soruşturması ile karşı karşıya kalıyor. Hastanedeki Mazlum'dan ise, üzücü bir haber geliyor.

Arka Sokaklar yeni bölümü ile 8 Nisan Cuma akşamı Kanal D'de...