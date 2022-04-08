Yalnız Kurt 11. Bölümüyle izleyenleri yine aksiyon dolu sahnelerle karşıladı. Atv'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 11. bölümünde Ulvi polisin eline geçer ve bu durum Nizam için büyük bir tehdit oluşturur. Nizam bu kıskaçtan kurtulabilmek için Viking'e başvurmak zorunda kalır. Nizam, Viking'ten ne isteyecek? Yalnız Kurt 11. bölüm izlemek için Youtube ve Atv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Yalnız Kurt 11. bölüm izle full hd tek parça!

Türkiye'de yaşanan terör olayları ve cinayetlerin ele alındığı Yalnız Kurt dizisi 9. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisinin başrollerinde; Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi isimlerin yer alıyor.

YALNIZ KURT 11. BÖLÜM İZLE FULL HD TEK PARÇA (YOUTUBE)

Başrollerinde Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin'in yer aldığı Yalnız Kurt dizisi 11. bölümüyle ekrana geldi.

YALNIZ KURT 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yalnız Kurt dizisinin 11. bölümünde Operasyonları başarısızlıkla sonuçlanan Nizam ve Mira, Vedat ve Karlov'un öldüğünü öğrenirler ve korkuya kapılırlar.

Açığa çıkmaları an meselesidir. Bunu engellemek için her şeyi yapacaklardır. Doğan ise bu sonuçtan memnundur. Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?

Ulvi ile Akın için çember daralır. Hem devlet peşlerindedir, hem de onları ortadan kaldırmak isteyen Mira ve Nizam.

Nazar'ın ise güvenli bir şekilde ülkeden çıkarılmasına karar verilir. Buna rağmen Nazar kendi planını uygulamaya koyar.

Ulvi polisin eline geçer ve bu durum Nizam için büyük bir tehdit oluşturur. Nizam bu kıskaçtan kurtulabilmek için ona yardım edebilecek tek kişi olan Viking'e başvurmak zorunda kalır.Nizam, Viking'ten ne isteyecek?

Sare ile yüzleşen Doğan, yaptıkları anlaşma gereği eskisi gibi oyuna devam edeceklerdir. Bu anlaşmanın bozulmaması için ise Ela'yı koz olarak yanında tutar.

Bu plan Mira ve Nizam'ı zor durumda bırakır. Zor durumda kalan Mira, Doğan'dan yardım ister. Nazar'ın Türkiye'yi terketmeden önceki planı ne?

Altay'ın sıradaki hedefi ise Nazar'dır. Ülkeden çıkmadan ona ulaşması gerekir ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Altay, Nazar'ın planına engel olabilecek mi?

Nazar'ı ortadan kaldırmak içinde yardıma ihtiyacı vardır. Bunun için Doğan'ın kapısını çalar.

Hem Mira'nın hem de Altay'ın kendisinden yardım istediği Doğan'ın tavrı ne olacak?

Yalnız Kurt dizisi, her hafta Cuma günü saat 20.00'de Atv'de...

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.