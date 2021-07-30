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Dizi

Arka Sokaklar Rıza baba öldü mü? Arka Sokaklar'ın Rıza babası Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterini canlandıran oyuncu Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Ölerek diziden ayrılacağı konuşulan Zafer Ergin hakkında 'Arka Sokaklar Rıza baba öldü mü? Rıza Baba diziden ayrılacak mı? gibi sorular araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

30 Temmuz 2021 Cuma 15:51 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 15:51
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Arka Sokaklar'ın Rıza babası Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. 2006 yılından bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam eden Arka Sokaklar dizisinde geçtiğimiz sezon bazı oyuncular ayrılmıştı. Dizide Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in projeden ayrıldığına dair iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Peki Arka Sokaklar Rıza baba öldü mü? Arka Sokaklar'ın Rıza babası Zafer Ergin diziden ayrılıyor mu?

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA ÖLDÜ MÜ?

Rıza Baba karakterinin diziden ayrılacağına yönelik iddialara ne yapım şirketinden ne de başarılı oyuncu Zafer Ergin'den henüz bir açıklama gelmedi.

ÖZGÜR OZAN'DAN YENİ PROJE

Geçtiğimiz sezon sonunda Hüsnü Çoban karakteriyle 15 yıldır dizide rol alan Özgür Ozan'ın Arka Sokaklar'dan ayrılması izleyenleri üzmüştü. Şimdi ise dizide Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in projeden ayrıldığına dair iddialar kulislerde konuşuluyor.

Dizide Hüsnü Komiser rolüyle yer alan Özgür Ozan, Arka Sokaklar'dan ayrılarak Netflix'te yayınlanmaya başlayacak olan Aşk Taktikleri'nin kadrosuna katıldı.

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