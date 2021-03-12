12 Mart 2021 Cuma 23:51 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 23:51

Arka Sokaklar 581. bölümü ile Cuma akşamı Kanal dD ekranlarında yayınlandı. Sürükleyici polisiye dizisi Arka Sokakların yayınlanan son bölümünde Ekip seri katil olduğundan şüphelendiği Giray'ın peşindedir. Giray, ardında hiç bir açık bırakmadığı gibi, annesi tarafından da korunmaktadır. Giray ise cinayetlerine bir yenisini daha eklemek üzeredir. İşte Arka Sokaklar 581. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti.

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar 581. bölümüyle Cuma akşamı Kanal D ekranlarında geldi. Arka Sokaklar 581. bölümde Seri katil Giray, Selin'i gözüne kestirir ve hedefine alır. Onca hengamenin arasında Hüsnü'yü düğün telaşı sarar. Mesut Komiser ise Selin ile bereber olmaktan mutludur. İşte Arka Sokaklar 581. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR 581. BÖLÜM FULL İZLE

Aka Sokaklar 581. bölümde Ekibimiz çok büyük bir tehlikeyle burun buruna...

Medar, Emire'nin ölümünden Mesut'u sorumlu tutmaktadır. Emire'nin mezar taşına intikam planını anlatan bir video bırakır. Kontrolden çıkan Medar emniyet binasının çok yakınana kadar girer. Ekibimiz çok büyük bir tehlikeyle burun burunadır.

Ekibimiz seri katil olduğundan şüphelendiği Giray'ın peşindedir. Giray'ın evine giderler; ancak Giray, ardında hiç bir açık bırakmadığı gibi, annesi Nevbahar Pamiroğlu tarafından da korunmaktadır. Nevbahar'ın evine giden ekibin içinde Selin komiser de vardır. Selin, tam Giray'ın tipidir. Giray, Selin'i görür ve hedefine alır.

Ekibimizin şimdilik eli kolu bağlı gibi dursa da Giray'ın zaafları olayların akışının hızlıca değişmesine neden olacaktır. Bu durumdan Nevbahar'da hoşnut değildir ve apar topar oğlunu yurt dışına göndermeye çalışır. Giray ise, giderayak büyük bir gürültü koparmanın planlarını yapar. Cinayetlerine bir yenisini daha eklemek üzeredir.

Seri katil olayında ise, Selin tehlikenin kendisine yöneldiğinden habersizdir. Katil sarı saçlı ve beyaz tenli kadınları öldürmenin verdiği saplantılı beyniyle Selin'i yeni hedefi olarak seçiyor. Katili ise, eski polis olan Halis korumaktadır. Halis ise, katilin kirli işler yapan annesinin emrindedir. Oğlunu açık edecek ve hapiste olan adamı öldürmesi için Halis'e emir verir.

Mesut, Medar olayından sonra 2-3 gün kafa tatiline gönderilir. Selin'e sürpriz yapıp beraber gitmeyi planlamaktadır. Bu sırada Mesut, Halis vakasını ondan sakladıklarını öğrenir ve çok bozulur. Selin'le gerilirler. Mesut tek başına basıp gider. Selin eş zamanlı olarak Giray operasyonundadır. Operasyon sonrasında Mesut ile yaşadığı durum içine sinmez. Tunç ile ortak çalışma yapıp Mesut'un kaldığı yeri bulurlar. Selin, soluğu Mesut'un yanında alır...

Medar, ekibimizle girdiği çatışmada yanlışlıkla sevdiği kızı öldürmüştür. Bu yüzden ekibe karşı olan nefret duyguları had safhaya ulaşır. Bunun acısını çıkarmaya yemin eden Medar, ekibe kuracağı kötü planı yapar.

Bu sırada Rıza Baba, istemeye istemeye Mesut'u bu işin başına koyar. Medar'ın peşine düşecek olan Mesut'un kendini kaybetmesinden korkmaktadır. Engin Müdür, Rıza Babaya bu konuda güvence verir.

Aka Sokaklar 581. bölümde yıllarca sınırda teröristlerin izini bulmakta başarı gösteren Mesut'un, Medar'ı bulmakta da aynı başarıyı göstereceğinden emindir. Medar da boş durmaz. Hain planını devreye sokar. Kontrol noktasındaki polisleri peşine takarak pusu kurduğu araziye gelir. Ekip, Medar'ın izini bulduğunu düşünerek pusu kurulan alana gelir. Büyük bir çatışma başlar.

Medar, acısından gözü dönmüş bir şekilde eylem planları yapar. Beynini yıkadığı adamlarıyla planladığı eylemlerle ekibin aileleri de tehlike altına girer. Bombalı eylemi ile büyük ses getirmek için Asayiş Şubenin otoparkını hedef alan Medar korkunç planını devreye sokuyor. Örgüt elemanı içi bomba yüklü polis arabası ile otoparka giriş yapıyor. Bu sırada Ali ve eşi Pınar da otoparktadır. Adamın eli bombayı patlatacak fünyenin üzerindedir.

Ekibimiz seri katil olduğundan şüphelendiği Giray'ın peşindedir. Giray'ın evine giderler; ancak Giray, ardında hiç bir açık bırakmadığı gibi, annesi Nevbahar Pamiroğlu tarafından da korunmaktadır. Nevbahar'ın evine giden ekibin içinde Selin komiser de vardır. Selin, tam Giray'ın tipidir. Giray, Selin'i görür ve hedefine alır!

Mesut ve Selin ise birlikte olmanın keyfini çıkarmaktadır.

HÜSNÜ'NÜN DÜĞÜN TELAŞI

Aka Sokaklar 581. bölümde Hüsnü, ailesinden de onay alınca Esra'ya evlilik teklif etmeye karar verir. Kredi kartını Nazike'ye verir. Zeliha ile beraber güzel bir yüzük almalarını ister. Nazike ile Esra kuyumcuda karşılaşınca işler karışır.

Esra'ya evlenme teklif etmeye karar veren Hüsnü'yü herkes desteklemektedir. En çok da Nazike...

Esra'yı çok seven Nazike mutluluğun doruklarında gezmektedir. Hüsnü'yü ise bir heyecan sarar.