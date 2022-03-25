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Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 7. Bölüm full izle! Hacı Bayram Veli dizisi 7. bölüm izle!

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi 7. bölümüyle TRT1'de izleyici karşısına çıktı. Hacı Bayram Veli dizisinin 7. bölümüne Numan'ın 'Yıl geçer, yol geçer, yine bir oluruz he mi Somuncu Baba!' sözü damga vurdu. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 7. Bölüm full izleme bağlantısından dizinin yeni bölümünü izleyebilirsiniz.

25 Mart 2022 Cuma 16:36 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 16:36
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Hacı Bayram Veli dizisi 7. Bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Her şey yolunda giderken medreseden istifa eder ve Abdal Murat ile yola reva olur. Hakk'ın yolunda kendini bulmaya çabalar. İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan dizi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 7. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Hacı Bayram Veli dizisi 7. bölüm izle!

AŞKIN YOLCULUĞU: HACI BAYRAM-I VELİ 7. BÖLÜM İZLE!

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli , Anadolu'da İslamiyet'in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli'nin "bildim, buldum, oldum" düsturunu işleyerek, onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyor.

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 7. bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

HACI BAYRAM-I VELİ DİZİSİNİN ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Dizinin önceki bölümünde Molla Numan, başına gelen talihsiz olaylar boyunca onu yalnız bırakmayan Ayşe hatunu Peçenek Bey'i Mevlüd Bey'den ister ve nikahları kıyılır.

Molla Numan hakkındaki iftiralardan kurtulmuş medreseye dönmüştür lakin manen kendini eksik hissetmektedir.

Her şey yolunda giderken medreseden istifa eder ve Abdal Murat ile yola reva olur. Hakk'ın yolunda kendini bulmaya çabalar.

Diğer taraftan Şeyh Murat'ın ise oyunlarına devam etmektedir. Somuncu Babayı Engürü'den yollamanın yollarını arar.

Numan kendini bilme ve bulma duraklarından bir bir geçerek Engürüye döner.

Sultan'ın emriyle hünkar vasalı Manuel ve Molla Numan inançlar üzerine ahali önünde sohbet ederek bir münazaraya girişecektir.

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