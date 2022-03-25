Hacı Bayram Veli dizisi 7. Bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Her şey yolunda giderken medreseden istifa eder ve Abdal Murat ile yola reva olur. Hakk'ın yolunda kendini bulmaya çabalar. İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan dizi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 7. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Hacı Bayram Veli dizisi 7. bölüm izle!

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli , Anadolu'da İslamiyet'in filizlenmesinde büyük emeği olan Hacı Bayram-ı Veli'nin "bildim, buldum, oldum" düsturunu işleyerek, onun tasavvuf dünyasını ekranlara taşıyor.

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 7. bölümüyle TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

HACI BAYRAM-I VELİ DİZİSİNİN ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Dizinin önceki bölümünde Molla Numan, başına gelen talihsiz olaylar boyunca onu yalnız bırakmayan Ayşe hatunu Peçenek Bey'i Mevlüd Bey'den ister ve nikahları kıyılır.

Molla Numan hakkındaki iftiralardan kurtulmuş medreseye dönmüştür lakin manen kendini eksik hissetmektedir.

Her şey yolunda giderken medreseden istifa eder ve Abdal Murat ile yola reva olur. Hakk'ın yolunda kendini bulmaya çabalar.

Diğer taraftan Şeyh Murat'ın ise oyunlarına devam etmektedir. Somuncu Babayı Engürü'den yollamanın yollarını arar.

Numan kendini bilme ve bulma duraklarından bir bir geçerek Engürüye döner.

Sultan'ın emriyle hünkar vasalı Manuel ve Molla Numan inançlar üzerine ahali önünde sohbet ederek bir münazaraya girişecektir.