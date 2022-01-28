28 Ocak 2022 Cuma 18:07 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 18:07

Aziz, 11. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği dönem dizisi Aziz 11. bölümünde Efnan, nişanlarını terkeden Aziz'e çok kızmıştır. Artık eskisi gibi olmadığını söyleyen Efnan, Aziz'i affedecek mi? Aziz 11. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aziz 11. bölüm full izle Youtube!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Aziz 11. Bölümde Efnan'ın Aziz'edemesi damga vurdu.

AZİZ 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi 'Aziz' Cuma akşamlarının yıldızı olmaya devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen heyecan dolu bölüm reytinglerde adını üst sıralara yazdırırken sosyal medyada da gündem oldu.

Aziz 11. bölümde Galip Payidar'ın yere düşmesi ve patlayan silah sesi akıllara "Aziz, amcasını vurdu mu?" sorusunu getirirken Adem, gerçekleri Aziz'e anlattığı için Dilruba'ya hesap soruyor.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Pierre, Aziz'e babasının ölümüyle ilgili gerçekleri bildiğini söylerken Aziz'in Edip Payidar ile ilgili öğrenecekleri büyük merak konusu oluyor.

Efnan'ın babasına karşı kendini savunması ve "Herkesin karşısında dağ gibi duracağım!" demesi dikkat çekiyor. Aziz ile Efnan'ın romantik dakikaları ise izleyicinin beğenisini kazanıyor.

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Aziz'in izleyici ekran başına kilitleyen 10. bölümünde; Dilruba, Aziz ile Efnan'ın nişan davetine katıldı. Nişan töreninden önce Aziz'le konuşan Dilruba, Edip Payidar'ın öldüğü gece Galip'in de orada olduğunu söyledi.

Tam o sırada doktor Muhittin'den Aziz'e bir mesaj geldi ve Aziz, nişan törenini terk etti. Aziz'in gitmesiyle Efnan, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Tüm bu olanların üzerine Pierre'in planıyla Efnan'ın babası Veysi, nişana gelerek olay çıkardı. Yaşadıklarını kaldıramayan Efnan ağlayarak evden uzaklaşırken karşısına Pierre çıktı. Pierre'i gören Efnan, "Beni leydi yapın" diyerek Pierre'in sunduğu teklifi kabul etti.

Muhittin'le görüşmeye giden Aziz, onu vurulmuş bir halde buldu. Galip, Aziz'den önce davranarak Fransua'ya Muhittin'i öldürmesi için emir verdi.

Galip ile Fransua'nın iş birliği yapması izleyenleri şaşırtırken Muhittin, son nefesini vermeden önce Aziz'e her şeyi amcası Galip'in yaptığını söyledi.

Aziz öfkeyle Galip'in karşısına çıktı ve silah çekti.

AZIZ DIZISINİN HIKAYESI

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.