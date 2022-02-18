18 Şubat 2022 Cuma 20:38 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 20:38

Aziz, 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği dönem dizisi Aziz 14. bölümünde Dilruba'nın Aziz'in evinde kalacak olması Efnan'ı huzursuz eder. Hem Adem ile Dilruba hem de Aziz ile Efnan ilişkisinde neler yaşanacak? Aziz 14. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aziz 14. bölüm full izle Youtube!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Aziz 14. Bölümde Galip Payidar'ın Aziz'e babasının öldüğü geceye dair detayları anlatması ise izleyenleri heyecanlandırdı.

AZİZ 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, Cuma akşamı reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor.

Aziz ve Adem'in birlikte hareket etmesi Pierre ve Galip'i bozguna uğratır ve bütün dengeler değişir.

Delillere ulaşamayan Pierre Maksude'yi tutuklayınca Aziz ilk defa kendi kurallarını yıkar ve düşmanıyla birlikte hareket etmek zorunda kalır.

Babası tarafından kovulan Adem ve Dilruba için yeni bir macera başlar.

Bu macera Aziz ve Efnan'ın ilişkisine kadar uzanan sır ve gizem dolu bir hikayenin başlangıcı olacaktır.

Aziz 14. Bölümde Aziz'in atölyesinden Pierre'i kovduğu anlarda Pierre, Aziz'in idam edilmesi için saklanan erzakların bulunmasını emrediyor.

Galip, Adem'i evlatlıktan reddedip onu Dilruba ile birlikte evden kovarken Aziz, ikisine evinin kapısını açıyor.

Diğer yandan Aziz'in Prenses Fevziye'den gelen düğün hediyesini Efnan'a vermesiyle ikili duygusal anlar yaşıyor.

Pierre'in Maksude'yi tutuklaması Payidarları büyük bir korkuya düşürürken Handan Hanım'ın Dilruba'ya hala Aziz'i sevdiğini söylemesi ve Efnan'ın yaşadığı büyük üzüntü dikkat çekti.