İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2022 Cuma / 17 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6554
  • EURO
    15,4826
  • ALTIN
    832.973
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Aziz 14. Bölüm izle son bölüm tek parça! Aziz 14. bölüm full izle Youtube!
Dizi

Aziz 14. Bölüm izle son bölüm tek parça! Aziz 14. bölüm full izle Youtube!

Aziz 14. Bölüm izleyenleriyle buluştu. Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz, 14. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Aziz 14. bölümde Aziz ve Adem'in birlikte hareket etmesi Pierre ve Galip'i bozguna uğratır ve bütün dengeler değişir. Pierre ile Galip arasındaki ipler artık kopma noktasına gelirken Pierre'in “Çünkü bugün Galip Payidar'ın bittiği gün!” sözleri gerilimi artırıyor. Aziz 14. bölüm full izleme Youtube ve Show Tv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

18 Şubat 2022 Cuma 20:38 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 20:38
ABONE OL

Aziz, 14. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği dönem dizisi Aziz 14. bölümünde Dilruba'nın Aziz'in evinde kalacak olması Efnan'ı huzursuz eder. Hem Adem ile Dilruba hem de Aziz ile Efnan ilişkisinde neler yaşanacak? Aziz 14. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aziz 14. bölüm full izle Youtube!

AZİZ 14. BÖLÜM İZLE!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

AZİZ 14. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Aziz 14. Bölümde Galip Payidar'ın Aziz'e babasının öldüğü geceye dair detayları anlatması ise izleyenleri heyecanlandırdı.

AZİZ 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, Cuma akşamı reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor.

Aziz ve Adem'in birlikte hareket etmesi Pierre ve Galip'i bozguna uğratır ve bütün dengeler değişir.

Delillere ulaşamayan Pierre Maksude'yi tutuklayınca Aziz ilk defa kendi kurallarını yıkar ve düşmanıyla birlikte hareket etmek zorunda kalır.

Babası tarafından kovulan Adem ve Dilruba için yeni bir macera başlar.

Bu macera Aziz ve Efnan'ın ilişkisine kadar uzanan sır ve gizem dolu bir hikayenin başlangıcı olacaktır.

Aziz 14. Bölümde Aziz'in atölyesinden Pierre'i kovduğu anlarda Pierre, Aziz'in idam edilmesi için saklanan erzakların bulunmasını emrediyor.

Galip, Adem'i evlatlıktan reddedip onu Dilruba ile birlikte evden kovarken Aziz, ikisine evinin kapısını açıyor.

Diğer yandan Aziz'in Prenses Fevziye'den gelen düğün hediyesini Efnan'a vermesiyle ikili duygusal anlar yaşıyor.

Pierre'in Maksude'yi tutuklaması Payidarları büyük bir korkuya düşürürken Handan Hanım'ın Dilruba'ya hala Aziz'i sevdiğini söylemesi ve Efnan'ın yaşadığı büyük üzüntü dikkat çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.