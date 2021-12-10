10 Aralık 2021 Cuma 20:47 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 20:47

Aziz, 6. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği Aziz'in 6. bölümünde Aliş'in tutuklanıyor. Aziz, küçük çocuğu kurtarmak için ne yapacak? Aziz 6. bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Aziz 5. bölüm full izle Youtube!

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, heyecan dolu yeni bölümüyle bu hafta da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Aliş'in tutuklanıyor. Aziz, küçük çocuğu kurtarmak için mücadele veriyor.

Aziz hala Dilruba'ya aşık olduğunu itiraf ederken ikili arasında aşk dolu dakikalar yaşanıyor. Aziz ile Dilruba'nın birbirlerine duygularını açtıkları anlara şahit olan Efnan ise hayal kırıklığı yaşıyor.

Aziz'in "Adem'le evlenme" demesi ve aşkını itiraf etmesi üzerine Dilruba'nın vereceği karar ise merakla bekleniyor.

AZİZ 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi Aziz, Cuma akşamı reyting listelerine damga vurmaya devam ediyor.

Aziz 6. bölümde Adaletsizliğin hüküm sürdüğü bir şehirde adalet uğruna savaşan Aziz, hayatî bir karar vermek zorunda kalır.

Aziz 6. Bölümde Adem, Dilruba'yı kendisiyle evlenmesi için zorlarken Efnan, Aziz ile Dilruba'yı gördükten sonra Hatice Ana ile vedalaşarak gitmeye karar veriyor.

Dilruba, Galip Bey'e düğünün gerçekleşmeyeceğini söylerken Aziz, Dilruba'ya verdiği kuşun kafesini boş görünce panikle harekete geçiyor.

Dilruba ve Adem evlenmek üzereyken, Aziz'in tek bir hamlesi tüm dengeleri bozar.

Dilruba'yı Adem'in yanında gelinlikle gören Aziz büyük bir şok yaşarken "Dilruba, Adem ile evlenecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

Aziz'in Dilruba'dan bir türlü kopamadığına şahit olan Efnan yıkılmıştır, bir daha dönmemek üzere gitmeye karar verir. Aşk ve adaletin direnişine şahit olduğumuz bu bölümde herkes tek bir soruyla sınanır: Gitmek mi daha zordur yoksa kalmak mı?