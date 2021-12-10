10 Aralık 2021 Cuma 23:48 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 23:48

Aşk Mantık İntikam dizisi 25. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. FOX Tv'de yayınlanan dizi, Kore yapımı Cunning Single Lady dizisinden uyarlanmıştır. Aşk Mantık İntikam 25. son bölümde Atlas'ı Ozan'ın yanında gören Çınar çok büyük tepki verir. Onun bu tepkisine kızan Esra, Çınar ile büyük bir kavga eder. Esra Çınar'dan ayrılacak mı? Aşk Mantık İntikam 25. bölümü full izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

Yapımını No: 9 Productions'un üstlendiği Aşk Mantık İntikam dizisinin yönetmenliğini Murat Öztürk üstlenirken senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.

AŞK MANTIK İNTİKAM 25. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk Mantık İntikam 25. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlendi.

FOX Tv'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın son bölümünde Esra ve Çınar'ı Atlas'la ilgili konuşurken duyan Çağla gerçekleri öğrenmiştir.

Bir an evvel Londra'ya dönmeleri için Çınar'a baskı yapar. Fakat Çınar babasını bırakıp gitme konusunda kararsızdır.

Esra ise Ozan'dan uzaklaşmak için bir an evvel dönmek istemektedir. Fakat olaylar hiç de Esra'nın beklediği gibi gelişmez.

Atlas'ın başına gelenler onun kararını tekrar gözden geçirmesine neden olur.

Esra, Milenyum Soft'la uğraşan kişiyi araştırırken Ayaz Karakoç ismine ulaşır. Şimdi karşılarındaki soru bu adam kimdir ve neden onlarla uğraşmaktadır?