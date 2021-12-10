Camdaki Kız 24. bölüm fragmanı yayınlandı! ''Beni Bu Yüzden Mi Sevmedin Anne?''

10 Aralık 2021 Cuma 10:32 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 10:32

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 24. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Nalan'ın annesine Sema İpekoğlu'nu sorduğu anda son bulan bölümün ardından neler olacağı merak edilmişti. Camdaki Kız 24. Bölüm Fragmanında Feride, Nalan'ın Sema'yı sormasının ardından sinir krizi geçirir. Sonunda Adil ve Feride, gerçekleri anlatmaya karar verir. İşte yeni bölümden ilk fragman..

CAMDAKİ KIZ 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

NALAN, GERÇEK ANNESİNİN SEMA OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?

Nalan, Feride ve Adil'in sakladığı sırrı öğrenmeye çok yakındır. Ancak Feride, Nalan'ın Sema'yı sormasının ardından sinir krizi geçirir. Nalan, saklanan eşyaların peşine düşer. Feride ve Adil, Nalan'ın bilmesi gereken gerçekleri anlatmaya karar verir. Nalan'ın "Beni Bu Yüzden Mi Sevmedin Anne?" sorusu Camdaki Kız 24. bölüm fragmanına damga vurdu.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 24. bölümüyle 16.12.2021 Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak.

Camdaki Kız son bölüm izle! 24. bölümde Nalan gerçekleri öğrenecek mi?

"SEMA İPEKOĞLU KİM ANNE?"

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın 24. yeni bölümünde Nalan, sonunda Sema'nın izine ulaşıyor.

Camdaki Kız 24. bölüm fragmanında Nalan, Adil'in gittiği mezarlığın kime ait olduğunu öğrenmeye karar veriyor. Hayri'nin de desteğini alan Nalan, mezardaki ismin Sema İpekoğlu olduğunu öğreniyor. Nalan, Sema'nın kim olduğunu öğrenmek için Feride'nin yanına gidiyor. "Sema İpekoğlu kim anne?" sorusu ise Feride'yi şoke ediyor.

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