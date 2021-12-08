8 Aralık 2021 Çarşamba 23:42 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 23:42

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 42.bölümüyle izletici karşısına çıktı. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un rol aldığı Sadakatsiz dizisinin son bölümünde; Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir. Peki Aras, Leyla'dan boşanabilecek mi? İşte Sadakatsiz son bölümü kaçıranlar için Sadakatsiz 42.bölüm full izleme linki.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan Sadakatsiz, 42. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicisine heyecanlı anlar yaşattı. Ekrana gelen son bölümde Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi damga vurdu. Asya, Aras'a 'evet' diyecek mi? İşte Sadakatsiz 42. bölüm full izleme bağlantıları ve son bölümde yaşananlar... Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de...

Sasakatsiz dizisinin 42. bölümünde Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.

Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir.

Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramak öncelik iken, Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber herkesi derinden üzecektir.

Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.

Asya, Aras ile yeni bir başlangıç yapmak için boşanma sürecini beklerken, Ali bu ilişkiyi kabullenmez.

Sadakatsiz 42.bölümde Annesine tepki gösteren Ali, Volkan'ın da dolduruşa getirmesiyle birlikte annesinin Aras'la görüşmesini istemez.

Ali, babası Volkan ile eve geldiğinde annesini bulamazken, Aras'ın evine gittiklerinde istemeyecekleri bir manzaraya şahit olurlar.

Aras, Asya'ya evlilik teklifi eder. Bunu gören Ali'nin öfkesi ise giderek daha da yıkıcı bir hal almaya başlar!

Volkan da Ali'nin öfkesini yatıştırmak yerine ortalığı alevlendirir. Peki Asya, Aras'la evlenecek mi? Ali, bu duruma engel olabilecek mi?

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.