8 Aralık 2021 Çarşamba 11:24 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 11:24

Camdaki Kız 23. bölümden 2. fragman ekrana geldi. Yayınlanan fragmanda Nalan'ın ağlayarak "Kendim için bir şey yapmalıyım" dediği görülüyor. Muzo'nun desteğini alan Nalan, babasının gittiği mezarın kime ait olduğunu öğrenmek istiyor. Nalan gerçekleri öğrenecek mi? İşte Camdaki Kız 23. Bölümden 2. Fragman.

CAMDAKİ KIZ 23. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI!

Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız'ın 23. yeni bölümünde Adil ve Cana'yı yakalayan Nalan, babasından tepki görüyor.

Diğer yandan babasının ziyaret ettiği mezarın kime ait olduğunu merak eden Nalan, hayatının en zor günlerini yaşıyor. Nalan annesiyle ilgili gerçeği öğrenecek mi?

CAMDAKİ KIZ 23. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 23. bölümüyle 9 Aralık Perşembe seyirci karşısına çıkacak.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride kocası Adil'i, Sedat'ın sevgilisi Cana ile telefonda konuşurken yakaladı. Adil'in telefonda Cana'ya "Siz mükemmel bir kadınsınız. Kimsenin sizi üzmeye hakkı yok. Ben buna izin vermem" sözlerini duyan Feride yıkıldı.

Hayri'yle Melisa'nın karşılaşmasını engelleyen Muzo, Nalan'ın söylediklerinden sonra Melisa ile yalan ilişkisine devam etmek zorunda hisseder.

NALAN, ADİL VE CANA'YI YAKALIYOR!

Nalan, Adil'i Cana'yla görmenin şokunu atlatamadan yaşayacağı yüzleşmelere hazır değildir.

Feride, Adil'in değişiminin farkındadır. Cana ise hedefine adım adım ilerlemektedir. Öte yandan Koroğlu ailesi karışmıştır. Sedat bazı gerçeklerin üzerine kapatmaya çalışırken Koroğlu ailesi bir kaosun içinde kalmıştır. Nalan ise öyle bir durumla karşılaşır ki gördükleri karşısında şoke olur!

NALAN, KENDİSİYLE İLGİLİ GERÇEĞI ÖĞRENECEK Mİ?

Nalan, Feride'nin yaşadığı talihsiz kaza sonrası Adil'i takip edecektir. Kızından babasının neler yaptığını öğrenmesini isteyen Feride, Adil'in Sema'nın mezarlığına gittiğini Nalan'ın haber vermesiyle öğrenince yüreği ağzına gelir. Ancak Nalan, babasını takip etmeye devam eder.

Feride'nin Adil hakkındaki şüpheleri artınca, Nalan'dan Adil'i takip etmesini ve kendisini her adımından haberdar etmesini ister.

Babasının peşine takılan Nalan, Adil'in beklenmedik ziyaretine şahit olur. Adil'in gittiği mezar ise Nalan'ı oldukça şaşırtacaktır.