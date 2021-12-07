7 Aralık 2021 Salı 15:56 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 15:56

Destan 3. Bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyecek. Atv'nin yeni dizisi Destan'ın yeni bölümünde Batuga ve Akkız arasındaki duygusal konuşma izleyenleri hüzünlendirirken, Alpagu Han'ın gözlerini açıp kardeşi Balamir Beg'e "Kanım mısın, kanlım mısın?" demesi Destan 3. bölüme damga vurdu. Akkız ve Sırma Gök Hanlığı'nın tutsağı olmaktan kurtulabilecek mi? Destan 3. bölüm izle full hd tek parça!

DESTAN 3. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Destan dizisinde, Orta Asya'da yaşayan Türk boylarının iç ve dış çatışmalarını ele alıyor. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

'Bize karşı suç işleyen Han bile olsa yaşatmayacağımızı halka göstermemiz gerek!' sözü, Destan 3. Bölüme damga vurdu.

Gök Hanlığı'na esir düşen Akkız, Tutkun'a "Alpagu Han'ı vuranın Dağlı olduğunu nereden bilirler?" diye sorar.

BATUGA VE AKKIZ'IN KADERİ BİRLİKTE ÇİZİLİYOR..

Destan 3. bölümde Akkız ile Batuga arasındaki iletişimin güçlendiği görüldü.

Destan dizisinin başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Burak Tozkoparan ve Deniz Barut gibi isimler yer alıyor.

Atv ekranlarının yeni dizisi Destan'ın 3. bölümünde, Göklerin eline tutsak düşen Akkız, Çolpan Han'ın Gök Saray'ın belirlediği fidyeyi ödeyip onu kurtarmasını bekler.

Oysa Gök'ün kurduğu bir tuzak yüzünden Çolpan Han'ın ve Dağlı tutsakların hayatı tehlikededir.

Onu vuran okçunun sarayında tutsak olduğunu bilmeyen Alpagu Han uyanır ama uyandığını herkesten gizler.

O ölürken Kardeşi Balamir ve oğulları Kaya ile Temur devlet derdine düşmesi Alpagu Han'ı rahatsız etmiştir.

Dağ Hanı Çolpan Han'ın ve Gök Kağanı Alpagu Han'ın verdiği kararlar, Akkız ile Batuga'nın yazgılarına çözülmez bir düğüm atar.

Hanların bilediği kılıçlar, bu sefer de iki kahramanımızın yüreklerini mi kanatmıştır?

Oyuncular:

Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli(Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Deniz Barut (Ulu Ece),Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir Beg),Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk Beg), İpek Karapınar (Çolpan Hatun),Burak Tozkoparan(Temur Tegin), Elif Doğan(Tutkun),Burak Berkay Akgül(Kaya Tegin),Ahmet Olgun Sünear(Yaman),Buse Meral(Sırma), Ecem Sena Bayır(Günseli Hatun), Esra Kılıç(Mei Jin),Bilgi Aydoğmuş(Kırçiçek),Osman Albayrak(Vargı Beg), Alper Düzen(Danış Ata), Şahin Ergüney(Kün Ata),Meltem Pamirtan(Yibek Kadın),Evren Erler(Çalayır)