Kanunsuz Topraklar 10. Bölüm izle! Kanunsuz Topraklar son bölüm izle Youtube!

8 Aralık 2021 Çarşamba 20:43 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 20:43

FOX Tv'nin dönem dizisi Kanunsuz Topraklar 10. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'nin yer aldığı Kanunsuz Topraklar'ın 10. bölümde Malik Beyin ölümü üzerindeki, şüpheler artar. Diğer yandan Gülfem ve Davut, madene indikleri sırada bir patlama gerçekleşir. İki aşık bu enkazdan sağ çıkabilecek mi? Kanunsuz Topraklar son Bölümü Youtube'dan izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

FOX Tv ekranlarında yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinin Başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili yer alıyor.

Yönetmenliğini Faruk Teber'in üstlendiği dizinin senaryosunu Zülküf Yücel yazıyor.Başrollerinde; Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili, Murat Daltaban ve Kaan Taşaner'in yer aldığı Kanunsuz Topraklar Her Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

KANUNSUZ TOPRAKLAR 10. BÖLÜM ÖZETİ

Kanunsuz Topraklar'ın 10. bölümde Murtaza, Malik Bey'in cinayeti hakkında anlattıklarıyla Paşazadelerin Konağı'nı karıştırmaya çalışır. Ama Gülfem bunlara inanacak kadar saf değildir elbette.

Gülfem, babasının ölümünden dolayı Davut'tan şüphe etmiş olsa da yüreği buna asla inanmıyordur.

Rafet Bey'in ölümünün hemen ardından Kasapoğlu'nun çiftliğine yapılan saldırı Davut'un içindeki intikam ateşini öylesine büyütür ki bir gece kulüpte Ali Gelik'in karşısına dikilir.

Kararlıdır, onu öldürecektir. Ama Bahar Aras adında gizemli bir kadın çıkar ortaya ve engeller Davut'u...

Sırlarla dolu bu kadının da tek bir hedefi vardır aslında. O da Paşazade Madencilik'in peşindedir.

Yavuz da Behice'nin kırılgan ve keder dolu halini kullanarak madeni ve maden mahallesini ele geçirmeye çalışmaktadır.

Bu sırada Davut, kimliği belirsiz adamlar tarafından kaçırılır ve kendi mezarının başına götürülür. Ardından Yavuz, Behice'yi evlenmeye ikna eder. Paşazade Madencilik, Gülfem ve Davut'un ellerinden kayıp gitmek üzeredir.

Her şey sarpa sarıyordur. İki aşık çaresiz bir haldedir. Ama aşk dolu bir öpücük, tüm bu kötülüklerin karşısında durmaya yetecek kadar kuvvetlidir...