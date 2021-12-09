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Medya

8 Aralık 2021 Çarşamba reytinglerinde zirvede kim var? Kanunsuz Topraklar, Sadakatsiz, Kuruluş Osman reyting sonuçları

8 Aralık 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları takip ediliyor. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Çarşamba akşamı; Kuruluş Osman, Annemizi Saklarken, Görevimiz Tehlike, Kanunsuz Topraklar, Sadakatsiz, Öldürme Arzusu, MasterChef Türkiye ve Alparslan: Büyük Selçuklu izleyenleriyle buluştu. Peki Çarşamba reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 8 Aralık 2021 reyting sonuçları

9 Aralık 2021 Perşembe 09:42 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:42
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8 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Sadakatsiz, Atv'de Kuruluş Osman, Star Tv'de Annemizi Saklarken, FOX Tv'de Kanunsuz Topraklar, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Görevimiz Tehlike ve Show Tv'de Öldürme Arzusu reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 8 Aralık 2021 reyting sonuçları

8 Aralık Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

8 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada da Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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