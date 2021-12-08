8 Aralık 2021 Çarşamba 20:50 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 20:50

Kuruluş Osman 74. bölüm izleyenleriyle buluştu. Atv'de ekrana gelen dizinin son bölümüne tekfurların Mari'yi kaçırmaya çalışan Turgut Bey'e yaptığı işkence damga vurdu. Kuruluş Osman 74. bölümde Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Osman Bey, bütün bu olanlarla nasıl başa çıkacak? Kuruluş Osman son bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor. Kuruluş Osman 74.bölüm izle full hd tek parça!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı atv ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerinde; Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı ve Seda Yıldız'ın yer aldığı Kuruluş Osman'da; Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Serdar Kayaokay, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Gizem Kala, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir ve Serdar Akülker gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

KURULUŞ OSMAN 74. BÖLÜM ÖZETİ

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman dizisinin 74. bölümüne Osman Bey'in yaşananlardan sonra "Hepsinin vakti gelecek!" demesi damga vurdu.

BORAN ALP INFAZ EDILECEK MI?

'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümde Osman Bey adeta dört koldan kuşatılıyor. Madendeki patlamanın ardından tekfurlara esir düşen Boran Alp, Tekfur Nikola tarafından infaz edilmek üzereyken, Selçuklu Veziri Alemşah, Osman Bey'i kontrol altına almak hedefiyle Bitinya'ya geliyor. Yakalanan Turgut Bey ve Mari ise Osman Bey'in yardımına muhtaç!

TURGUT BEY ÖLÜMÜN KIYISINDA

İnegöl'ün madenlerini ele geçiren Osman Bey'e tekfurların kurduğu tuzak sonucunda yaşanan patlama ortalığı karıştırır.

Osman Bey mahsur kalan alplerine ulaşmaya çalışırken, Boran Alp esir düşer. Peşlerindeki askerlerinden daha fazla kaçamayan Turgut Bey ve Mari ise Tekfur Nikola'ya yakalanır.

TEKFUR KOSSES'IN KILICI ŞEYH EDEBALI'NIN BOĞAZINDA!

Kayı Obası, Boran'ın esaretiyle yıkılır ve Osman Bey esir alpini kurtarabilmek için İnegöl Kalesi'ni hedef almaya hazırlanırken, bölgeye gelen Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası ziyaretinde "Osman Bey başına buyruk hareket etme devrin bitti" sözleri tekfurlar için yeni bir umut haline gelir!

Tekfur Kosses'in Şeyh Edebalı'nin boğazına kılıcını dayaması bayrağı taşıran son damla olur!