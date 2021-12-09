9 Aralık 2021 Perşembe 20:49 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 20:49

Camdaki Kız 23. bölüm izleyicisiyle buluştu. Camdaki Kız 23. bölümde Nalan, babasının ziyaret ettiği mezarın kime ait olduğunu öğrenecek mi? Hayri'nin evine giden Melisa, Rafet Bey'le karşılaşacak mı? Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız 23. bölümü kesintisiz izlemek isteyenler için Kanal D ve Youtube linki sizlerle. Camdaki Kızı dizi 23. bölüm full izle YouTube!

CAMDAKİ KIZ 23. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği iddialı dizi Camdaki Kız, izleyici tarafından her Perşembe reytinglerde zirvede yer alıyor. Başrollerinde; Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız, her hafta perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız, 23. bölümüyle 9 Aralık 2021 Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu.

NALAN BÜYÜK BIR ADIM ATIYOR!

Camdaki Kız'ın 23. yeni bölümünde Yaşadığı şeylerden çok yorulan ve kırılan Nalan içini Muzo'ya açar. Hayal kırıklıkları ile dolu genç kadın artık yorulmuştur.

Nalan'ın ağlayarak 'Kendim için bir şey yapmalıyım' der. Muzo'nun desteğini alan Nalan, babasının gittiği mezarın kime ait olduğunu öğrenmek istiyor.

Muzo'nun da desteğiyle hayatında bazı şeyleri değiştirme kararı alır. Nalan ne yapacak?

Feride'nin isteği üzerine babasını takip eden Nalan, Adil ile Cana'nın buluşmasında babasıyla yüzleşir.

Adil ve Cana'yı yakalayan Nalan, babasından tepki görüyor.

Buluşmayı öğrenen Feride'nin ise aklında başka bir plan vardır. Adil'in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri'nin yardımını ister.

Babasının ziyaret ettiği mezarın kime ait olduğunu merak eden Nalan, hayatının en zor günlerini yaşıyor. Nalan annesiyle ilgili gerçeği öğrenecek mi?

MEZARLIKTAKİ SIR NE?

Nalan'ın annesi Feride büyük bir sırrı saklamaktadır. Adil'in mezarlık ziyaretiyle bazı ipuçları yakalayan Nalan, olayın iç yüzünü araştırmak için Hayri'nin yardımını ister.

Nalan da bu sırrın peşine düşer. Hayri, onu bir mezarlığa götürür. Nalan, mezar taşında yazan Sema İpekoğlu ismini annesi Feride'ye sorar. Feride, hayalet görmüş gibi bu isimden korkar.

Rafet'in Melisa ile karşılaşma ihtimali, Muzo'nun yalanını gittikçe tehlikeli hale getirirken, Sedat da Melisa'dan kurtulmak için yeni hamleler yapar.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Feride kocası Adil'i, Sedat'ın sevgilisi Cana ile telefonda konuşurken yakaladı. Adil'in telefonda Cana'ya "Siz mükemmel bir kadınsınız. Kimsenin sizi üzmeye hakkı yok. Ben buna izin vermem" sözlerini duyan Feride yıkıldı.

SEDAT'TAN MELİSA'YA KÖTÜ SÜRPRİZ!

Hayri'yle Melisa'nın karşılaşmasını engelleyen Muzo, Nalan'ın söylediklerinden sonra Melisa ile yalan ilişkisine devam etmek zorunda hisseder.

Sedat, Melisa ile ilgili bildiği gerçekleri Muzo'ya söylemenin bir yolunu ararken, Melisa'nın da Sedat ile ilgili bir planı vardır.

Sedat, Melisa'yı otele çağırır. Kapı açıldığında Sedat'ı gören Melisa, olaya tepki gösterir.

NALAN, ADİL VE CANA'YI YAKALIYOR!

Nalan, Adil'i Cana'yla görmenin şokunu atlatamadan yaşayacağı yüzleşmelere hazır değildir.

Feride, Adil'in değişiminin farkındadır. Cana ise hedefine adım adım ilerlemektedir. Öte yandan Koroğlu ailesi karışmıştır. Sedat bazı gerçeklerin üzerine kapatmaya çalışırken Koroğlu ailesi bir kaosun içinde kalmıştır. Nalan ise öyle bir durumla karşılaşır ki gördükleri karşısında şoke olur!

NALAN, KENDİSİYLE İLGİLİ GERÇEĞI ÖĞRENECEK Mİ?

Nalan, Feride'nin yaşadığı talihsiz kaza sonrası Adil'i takip eder. Kızından babasının neler yaptığını öğrenmesini isteyen Feride, Adil'in Sema'nın mezarlığına gittiğini Nalan'ın haber vermesiyle öğrenince yüreği ağzına gelir. Ancak Nalan, babasını takip etmeye devam eder.

Feride'nin Adil hakkındaki şüpheleri artınca, Nalan'dan Adil'i takip etmesini ve kendisini her adımından haberdar etmesini ister.

Babasının peşine takılan Nalan, Adil'in beklenmedik ziyaretine şahit olur. Adil'in gittiği mezar ise Nalan'ı oldukça şaşırtacaktır.