İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 9 Aralık 2021 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar reyting sıralaması
Medya

9 Aralık 2021 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar reyting sıralaması

9 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları takip ediliyor. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Perşembe akşamı; Güldür Güldür Show, Camdaki Kız, Benim Hayatım, Bir Zamanlar Çukurova, MasterChef Türkiye,Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Misafir dizisi final bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Peki Perşembe reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 9 Aralık 2021 reyting sonuçları

10 Aralık 2021 Cuma 09:14 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 09:14
ABONE OL

9 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Perşembe akşamı Kanal D'de Çok Güzel Hareketler 2, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv'de Benim Hayatım, FOX Tv'de Misafir, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ve Show Tv'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Perşembe reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 9 Aralık 2021 reyting sonuçları

9 Aralık Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Perşembe dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

9 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Perşembe akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Camdaki Kız, ikinciliği Bir Zamanlar Çukurova, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

Camdaki Kız 23. bölüm full izle Kanal D! Nalan, gerçekleri öğrenecek mi?

Misafir 5. bölüm final bölümü izle!

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 12.bölüm full izle! İlyas idam ediliyor...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.