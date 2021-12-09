9 Aralık 2021 Perşembe 17:08 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:08

FOX Tv'de yayınlanan Misafir, 5. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Yapımını MEDYAPIM'ın üstlendiği Misafir'in final bölümünde Gece ise hayatına Güneş olarak devam edebilmek için Gece'nin suçlarının bedelini ödeyecek midir? Başrollerinde Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Misafir'in final bölümünü izlemek için haberimizdeki linke tıklayın. Misafir 5. bölüm full izle!

MİSAFİR FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Misafir"in oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Tüm gerçekler ortaya çıkınca Erdem geçmişin acısıyla mı yoksa geleceğin umuduyla yaşamayı mı seçecektir? Gece ise hayatına Güneş olarak devam edebilmek için Gece'nin suçlarının bedelini ödeyecek midir?

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras'ın uyarladığı Misafir dizisinde travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem'in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi konu alındı.

MİSAFİR OYUNCULARI

Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimlerin oyunculuğunu üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün oturuyor.

Yayın hayatına 5. bölümü ile veda eden Misafir dizisi reyting kurbanı oldu. İzlenme rakamları istenilen düzeyde olmayan dizi için final kararı alındı.