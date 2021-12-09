İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Misafir 5. bölüm full izle! Misafir final bölümünde neler yaşanacak?
Dizi

Misafir 5. bölüm full izle! Misafir final bölümünde neler yaşanacak?

Misafir dizisi final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıkıyor. Hafızasını kaybeden bir kadın ile 3 çocuklu bir adamın hayatlarının kesişmesini anlatan dizinin final bölümünde tüm gerçekler ortaya çıkınca Erdem geçmişin acısıyla mı yoksa geleceğin umuduyla yaşamayı mı seçecektir? Misafir 5. bölüm full izleme bağlantısı tek parça olarak haberimizde yer alıyor.

9 Aralık 2021 Perşembe 17:08 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:08
ABONE OL

FOX Tv'de yayınlanan Misafir, 5. bölümüyle ekranlara veda ediyor. Yapımını MEDYAPIM'ın üstlendiği Misafir'in final bölümünde Gece ise hayatına Güneş olarak devam edebilmek için Gece'nin suçlarının bedelini ödeyecek midir? Başrollerinde Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Misafir'in final bölümünü izlemek için haberimizdeki linke tıklayın. Misafir 5. bölüm full izle!

MİSAFİR 5. BÖLÜM İZLE (FİNAL BÖLÜMÜ)

Misafir"in oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimler de yer alıyor.

MİSAFİR FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Tüm gerçekler ortaya çıkınca Erdem geçmişin acısıyla mı yoksa geleceğin umuduyla yaşamayı mı seçecektir? Gece ise hayatına Güneş olarak devam edebilmek için Gece'nin suçlarının bedelini ödeyecek midir?

Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün'ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras'ın uyarladığı Misafir dizisinde travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem'in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi konu alındı.

MİSAFİR OYUNCULARI

Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimlerin oyunculuğunu üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün oturuyor.

Yayın hayatına 5. bölümü ile veda eden Misafir dizisi reyting kurbanı oldu. İzlenme rakamları istenilen düzeyde olmayan dizi için final kararı alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.