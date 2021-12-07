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Dizi

Masumlar Apartmanı 50. Bölüm full izle! Gülben sorunlarıyla yüzleşiyor... Masumlar Apartmanı son bölüm

Masumlar Apartmanı 50. Bölümüyle izleyenleri duygulandırdı. TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Gülben'in Esat'ın babasıyla yüzleşmesi damga vurdu. Safiye'nin yaşadıkları ise yaşadığı sürprizle sonuçlandı. Peki Safiye, bu sürprize ne tepki verecek? Masumlar Apartmanı 50. Bölüm full izleme bağlantısına haberimizden ulaşabilirsiniz.

7 Aralık 2021 Salı 23:47 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 23:47
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Masumlar Apartmanı, son bölümüyle TRT1'de ekrana geldi. Gülben, Esat'ın evine gider ve ilk kez baş başa evde vakit geçirirler. Gecenin sonundaysa onları kötü bir sürpriz beklemektedir. Esat'ın babası gelip ortalığı birbirine katar. Masumlar apartmanı 50. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. İşte Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar...

MASUMLAR APARTMANI 50. BÖLÜM İZLE!

OGM Medya imzalı Masumlar Apartmanı dizisi her Salı akşamı saat 20.00'de TRT1'de...

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kazan dairesinde yaşananların ardından Ceylan duyguları altüst olmuş halde eve gider. Han ise kontrolü kaybettiği için kendine kızgındır. Telafi etmek için Ceylan'ın evine gider ancak olaylar hiç de beklediği gibi gelişmez.

Safiye iyileşmeye başlasa da henüz kendini tam olarak toparlayamamıştır. Tomris'in yaptığı bir jest onu çok duygulandırır ancak takıntılarının tetiklenmesi onu zor durumda bırakır.

Gülben, Esat'ın evine gider ve ilk kez baş başa evde vakit geçirirler. Gecenin sonundaysa onları kötü bir sürpriz beklemektedir.

Yaşananların ardından Gülben terapiye gider ve seansın sonunda sorununun kaynağıyla yüzleşmeye karar verir.

O sırada Safiye de kendini aşan bir adım atacaktır ancak bu adımın sonunda onu bambaşka bir sürprizin beklediğinden habersizdir.

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