Evlilik Hakkında Her Şey 12.bölüm izle! Azra, Melisa'nın davasını kazanabilecek mi?

7 Aralık 2021 Salı 17:09 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 17:09

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 12. Bölümüyle FOX Tv'de ekrana geliyor. Yeni bölüme Sergen'in Yıldırım ve Azra'yı kıskanması damga vurdu. Azra'ya karşı kendisine Neyran'ı avukat olarak tutan Sergen ve Neyran arasındaki ilişki ilerlemektedir. Bu tehlikeli yakınlaşmanın, Melisa ve Koray davasına çok önemli etkileri olacaktır. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Evlilik Hakkında Her Şey 12. bölüm izleme bağlantısı sizlerle...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 12. BÖLÜM ÖZETİ

Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı ve Gökçe Eyüboğlu'nun yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey 12. bölümüyle FOX Tv'de ekrana geliyor.

Evlilik Hakkında Her Şey 12. bölümde Azra, Melisa davasında kilit tanık olan bakıcıya ulaşmaya kararlıdır. Bunun için Sanem'den yardım ister.

Serhan Yıldırım'a Nedim'e karşı kullanabileceği bir delil verirken Nedim'in büroya gelmesiyle işler karışır.

DNA sonucunun etkisiyle öfkesine yenik düşen Ural, Sanem ve Alina'yla arasını düzeltmek istemektedir. Ancak bu çabaların sürpriz bir davetle sonuçlanacağından haberi yoktur...

Çolpan yeni büroya adapte olmaya çalışırken yeni bir asistan arayışına girer.

Azra'ya karşı kendisine Neyran'ı avukat olarak tutan Sergen ve Neyran arasındaki ilişki ilerlemektedir. Bu tehlikeli yakınlaşmanın, Melisa ve Koray davasına çok önemli etkileri olacaktır.

Azra ve Yıldırım'ın teklifini reddeden Neyran ve Koray'ın planı işlemektedir. Köşeye sıkışan Azra ve Yıldırım'ın Melisa davasını kazanabilmeleri için artık bir mucizeye ihtiyaçları vardır.

Yıldırım, Azra'ya yardımcı olabilmek için bir buluşma ayarlar. Bu buluşmada neler yaşanacak?

Sanem ise Ural'a aşık olduğunu ablası Azra'ya itiraf eder. Ural'ın davası devam ederken Sanem bu ilişkiyi sürdürebilecek mi?

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı dizi Evlilik Hakkında Her Şey'in Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Tülin Ece ve Sumru Yavrucuk yer alıyor.