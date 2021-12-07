7 Aralık 2021 Salı 20:34 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 20:34

Star Tv'nin polisiye ve suç türündeki dizisi Sana Söz, 6. bölümüyle izleyenlerine heyecanlı anlar yaşattı. Sana Söz 6.bölümde Duru'nun işlediği cinayeti araştıran komiser ve Elif, işin sonunda hiç beklemedikleri bir yere varacaklardır. Ömer ve Elif, kızlarının suçlu olduğunu öğrenince ne yapacak? Yönetmenliğini Şenol Sönmez, senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın'ın kaleme aldığı Sana Söz 6. Bölümü izlemek için Star Tv ve Puhu Tv bağlantılarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SANA SÖZ 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sana Söz dizisinin oyuncu kadrosunda; Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan, Serkan Altunorak, Ayçin İnci, Aslıhan Kapanşahin, Hivda Zizan Alp ve Cansın Çekili, Atakan Hoşgören yer alıyor.

Duru'nun kendisini ve Bora'yı korumak için ateş etmesinin ardından olaylar daha karmaşık bir hal alır.

Sana Söz 6. bölümde cinayet işlediği için psikolojisi altüst olan Duru'yu Bora teselli eder. Annesi ve babasına yaptığı şeyi anlatamayan Duru, ne yapacağını bilemez haldedir.

Duru yaşadığı travmanın etkisindeyken Umut ikiz kardeşini korumak ve olayın iç yüzünü öğrenmek adına elinden geleni yapar.

Ayşe Erten davası şahidinin ölü bulunması ile birlikte Erdem bir kez daha şüphelerin odağı haline gelir.

Ömer ve Elif, Erdem'in kendilerinden bir şey sakladığından şüphelenirler.

Şantaj videosuyla köşeye sıkışan Erdem ve Vedat arasında yüzleşme yaşanır.

Aysel'in Azmi baba ile ilgili Saniye ile konuşması olayların seyrini değiştirecek ve Aysel yeni planını devreye sokacaktır.

Levent Gürsoy cinayeti ve tüm bu yaşananlar Ömer ve Elif'i yeniden bir araya getirir.