7 Aralık 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Sana Söz, Masumlar Apartmanı, Destan reyting sonuçları

8 Aralık 2021 Çarşamba 09:18 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 09:18

7 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı Kanal D'de Transformers 3: Ay'ın Karanlık Yüzü, Atv'de Destan, Star Tv'de Sana Söz, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Tv8'de Masterchef Türkiye, TRT1'de Masumlar Apartmanı ve Show Tv'de Güldür Güldür Show reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 7 Aralık 2021 reyting sonuçları

7 Aralık Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Salı dizi ve filmlerinin reyting sonuçları

7 ARALIK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Destan, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ise Müge Anlı ile Tatlı Sert aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Evlilik Hakkında Her Şey, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada ise Destan yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Destan, ikinci sırada Masumlar Apartmanı, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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