10 Aralık 2021 Cuma 20:00 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 20:00

Kaderimin Oyunu 2. bölümüyle izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Dizinin yeni bölümünde Asiye ve Cemal de yeniden karşı karşıya geliyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı dizide genç yaşında iki çocuğuyla kocası tarafından terk edilen Asiye'nin hayat mücadelesi seyirciye aktarılıyor. Kaderimin Oyunu 2. Bölüm izleme bağlantısı haberimizde yer alıyor.

KADERİMİN OYUNU 2. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, izleyenleri ekran başına kilitledi. Bir aile dramına değinilen dizinin Yapımcılığını Nazlı Heptürk, Yapımını ise NGM Medya üstleniyor.

Kaderimin Oyunu 2. bölümde Asiye'nin yıllar sonra Cemal'le karşılaşması ikisi içinde büyük bir yıkım olur.

Hastanede yoğun bakımda yatmakta olan Mahir, Asiye'nin çocuklarını korumak için söylediği yalanla kendini hiç düşünmediği bir oyunun içinde bulurken, Harun'un yıllardır sakladığı büyük sır da gün yüzüne çıkar.

Herkesin yüzleştiği bu gerçek, Demirhanların tüm dengelerini değiştirirken, Asiye ve Cemal de yeniden karşı karşıya geleceklerdir.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

KADERİMİN OYUNU KONUSU

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı, gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur.

Bunun üzerine kızını korumak uğruna, çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu, kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir.

İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan Konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİNİN OYUNCULARI

Öykü Karayel (Asiye), Akın Akınözü (Cemal), Sarp Apak (Mahir), Meriç Aral (Helin), Esra Dermancıoğlu (Zahide), Müfit Kayacan (Harun), Ülkü Duru (Nedret), Kaan Çakır (Raci), Iraz Akçam (Nergis), Yıldırım Özcan (Uğur), Yeşim Gül (Emine) Onur Bilge (Fikret), Ayça Koptur (Gülsüm)

Kaderimin Oyunu dizisi 1. bölüm full izle!